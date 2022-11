Pásala chicles bomba con estas exposiciones y obras de teatro en cartelera imperdibles en noviembre. ¡Una tarde llena de cultura en chilangolandia con estas recomendaciones!

Obras de teatro chidas

Esta temporada teatral disfruta de Peek Chuun, Un obús en el corazón y La violación de una actriz de teatro. Obras de la programación de Teatro UNAM en las que se representan las diferentes tendencias artísticas en el campo de la creación teatral. ¡Uf!

Además, son una muestra chirindonga de que Teatro UNAM (https://www.teatrounam.com.mx/ ) apoya, promueve y difunde el arte dramático nacional. Están tan buenas que saldrás con los ojos saltones de la impresión, no te las puedes perder.

Peek Chuun

Dramaturgia y dirección: Diego Álvarez Robledo

Compañía: Principio Investigadores Escénicos

Inspirada en Peer Gynt, la obra del noruego Henrik Ibsen. Peek Chuun recorrerá contigo distintos escenarios (entre ellos el inframundo maya) con el fin de descubrirse a sí mismo.

No será tema fácil, su manera romántica de ver las cosas lo dificultará todo a tal grado de no saber qué tanto es fantasía de la realidad, ¿o será al revés? Su búsqueda perdida entre ilusiones sentenciará a su amada Sandra a la soledad de su hogar, esperando sin esperar el regreso de Peek Chuun.

A decir del director de la obra, Diego Álvarez, Peek Chuun muestra los dilemas por los que atraviesan los millennials: encontrarse así mismos entre un mar de cosas por hacer y nada que tener.

Eso sí, ve preparado para que la cabeza te estalle, porque verás hartos personajes fantasiosos en el camino de Peek Chuun, el mero mole de Álvarez en su propuesta fue incluir más de un detalle de la cosmovisión mexicana como chaneques, demonios y dioses inspirados en deidades mayas.

Cuándo: Comenzó el 15 de octubre y concluye el 4 de diciembre. Jueves, viernes y sábados: 19:00 horas. Domingos: 18:00 horas.

Dónde: Foro Sor Juana Inés de la Cruz. Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural UniversitarioCuánto: Localidad general: $150. Jueves Puma: $30. 50% de descuento a alumnos, maestros con credencial actualizada, exalumnos de la UNAM e INAPAM; excepto los jueves.

La violación de una actriz de teatro

Dramaturgia: Carla Zúñiga Morales

Dirección: Cecilia Ramírez Romo

Una obra que bien podría ser un monólogo con una reflexión dura y directa sobre la violencia sexual cometida en mujeres, no solo en la actualidad, también a través de los años en donde la mentira y los obstáculos son temas álgidos a los que se enfrentan las víctimas en la sociedad.

El argumento está basado en un caso verídico que ocurrió tras bambalinas y que fue cercano a la dramaturga chilena Carla Zúñiga, porque la mayoría de nosotrxs tiene un caso de abuso qué contar, ya sea que lo hayas sabido de alguien cercano o que se haya vivido en carne propia.

Una actriz protagonizará una obra, sin embargo, antes de la función revela el caso de abuso que sufrió y decide no salir a escena, el conflicto ocasionará que la protagonista lleve a todxs a la reflexión y remueva hasta las fibras más sensibles para hacer conciencia y hablar fuerte sobre el tema.

Una obra dramática y potente que busca por sí misma en su desarrollo minimalista un por qué de la violencia sexual ejercida sobre las mujeres.

Una coproducción de Teatro UNAM y la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Cuándo: Inició el 15 de octubre y podrás verla hasta el 4 de diciembre. Jueves y viernes: 20:00 horas. Sábados: 19:00 horas. Domingos: 18:00 horas.

Dónde: Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Insurgentes Sur 3000, Centro Cultural UniversitarioCuánto: Localidad general: $150. Jueves Puma: $30. 50% de descuento a alumnos, maestros con credencial actualizada, exalumnos de la UNAM e INAPAM; no aplica los jueves.

Un obús en el corazón

Autor: Wajdi Mouawad

Traducción: Raquel Urióstegui

Dirección: Rebeca Trejo

Compañía: Dorado70

¡Sin Yolanda Maricarmen! Un obús en el corazón te pondrá la piel chinita y hasta te hará sacar las de cocodrilo. Te mostrará que la vida tiene el poder de sorprenderte de manera súbita. Todo puede cambiar con una llamada telefónica y vaya que Wahab, el protagonista, sabe de eso.

Basada en un texto autobiográfico de Wajdi Mouawad. La obra sigue el camino de Wahab, desde el departamento en el que vive hasta el hospital dónde se encuentra su madre, quien está a punto de morir.

En el camino abrirá su corazón para contar los recuerdos y las experiencias que marcaron su vida hasta ese momento, pasando por anécdotas de guerra y violencia. Una puesta en escena que plasma fuertemente que todo aquello que nos marca de niños, determina el tipo de ser humano que seremos.

Ojo, la edad recomendada para entrar a la sala es a partir de 10 años.

Cuándo: Inició el 9 de octubre y podrás verla hasta el 20 de noviembre. Jueves y viernes: 20:00 horas. Sábados: 19:00 horas. Domingos: 18:00 horas.

Dónde: Teatro Santa Catarina. Jardín Santa Catarina 10, Plaza de Santa Catarina,

Coyoacán.

Cuánto: Localidad general: $150. Jueves Puma: $30. 50% de descuento a alumnos, maestros con credencial actualizada, exalumnos de la UNAM e INAPAM; no aplica los jueves.

Checa a detalle estas y otras puestas en escena de Teatro UNAM en su página oficial. https://www.teatrounam.com.mx/

Exposiciones para dar el rol en noviembre

Termina de armar el plan cultural con tus cuates en noviembre con otras recomendaciones bien rayadas para echar el cotorreo y divertirte.

La muerte no existe

En esta expo del artista italiano Ben Vautier, las letras toman un lugar predominante, son muestra de la irreverencia y el humor que lo posicionó durante años como un artista totalmente desinhibido y atrevido que rompe reglas.

Es incansable y tenaz, por lo que su producción plástica fusiona conceptos del arte y de la vida que se entrelazan con su personalidad irreverente, adelantada a su época, donde su ironía lleva a entender una cosa, cuando quizás quería decir lo contrario.

La muestra reúne pinturas, esculturas, grabados, dibujos, acciones y textos locochones aparentemente sencillos que te sacarán de tu zona de confort. Seguro saldrás de la sala bastante filosófico y reflexivo.

Cuándo: Visítala hasta el 2 de abril del 2023. Miércoles a domingo de 11:00 a 18:00 horas.

Dónde: MUAC (Salas 1, 2 y 3). Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria.

Cuánto: Entrada general: $40. 50% de descuento a comunidad UNAM, estudiantes y docentes; entrada libre a menores de 12 años, INAPAM y personas con discapacidad.

Sueñorama

Ya que andamos con temáticas loquillas y dramáticas… Éntrale a Sueñorama, una experiencia inmersiva en donde la pasarás genial y hasta podrás sacar unas buenas selfies para tus redes sociales.

Se trata de por lo menos siete salas distintas que te llevarán por el camino de los sueños, desde el momento en el que te acuestas en tu camita para dormir, pasando por los sueños tiernos hasta llegar a las temidas pesadillas. Escenarios bastante instagrameables.

Cuándo: Miércoles a domingo de 12:00 a 19:00 horas.

Dónde: Planta baja del centro comercial Plaza Central. Canal de Río Churubusco 1635, Área Federal Central de Abastos, Iztapalapa.

Cuánto: Entrada Libre.

Things We Do For Love

Si lo tuyo, lo tuyo son las experiencias inmersivas, lánzate a recorrer Things We Do For Love del artista visual chilango Erick Meyenberg.

Se trata de una videoinstalación con música y diseño sonoro de Roderic, y una serie de esculturas en cerámica que te llevarán a reflexionar cañón sobre el arte y tu forma de ver la realidad. Ve preparado porque tus sentidos quedarán a tope.

Esta es una oda a la vida que a Meyenberg le enseñó que, más allá de las experiencias personales, lo que incansablemente impera es la implacable fuerza de la naturaleza.

El material fílmico se filmó en Japón y México.

Cuándo: Inició el 24 de junio y podrás visitarla hasta el 18 de diciembre. Martes a domingo de 12:00 a 19:00 horas.

Dónde: Galería Arte Abierto. Piso 2 de Artz Pedregal. Periférico Sur 3720, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón.

Cuánto: Entrada general: $35.

Ponte salsa y arma el plan cultural, la pasarás chido.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON TEATRO UNAM