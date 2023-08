En la radionovela El Gallinero Descabellado, podrás conocer historias fascinantes de gente que vivió en la Ciudad de México hace dos siglos. ¡Escúchalas gratis!

En el corazón de la Ciudad de México se tejen historias que capturan la esencia misma de una época fascinante. Así de caótica y ruidosa como es ahora, aquí emergieron relatos cautivadores que a través de la cultura de nuestra ciudad se han conservado en la memoria, pero que aún son poco conocidas.

Una de esas anécdotas nos remonta al 18 de enero de 1840, cuando una dama divertida, sarcástica e ingeniosa, Frances Erskine Inglis, mejor conocida como Fanny o Madame Calderón de la Barca, se convirtió en protagonista de una curiosa y extravagante travesía.

Aquí en Chilango (casi) siempre te recomendamos salir de casa y disfrutar la Ciudad de México, pero en días lluviosos, tenemos un pretexto ideal para quedarte en casa y escuchar historias verdaderas que coquetean con la ficción y se vuelven fascinantes.

Prepárate un chocolate caliente, un cafecito o un té y siéntate en tu sillón favorito para escuchar la trama de El Gallinero Descabellado, una radionovela sobre la vida y las cartas de Madame Calderón de la Barca, una mujer escocesa criada en Boston, ciudad estadounidense donde conoció a su esposo Don Angel Calderón de la Barca, quien fue primer ministro plenipotenciario de España en México en aquellos años del siglo XIX.

La voz que vas a escuchar es de la actriz Claudia Contreras, actriz de doblaje en nuestro país, de películas de Hollywood, y Alicia González, actriz y cantante, que con gracia y simpatía nos transportan a un fascinante viaje al pasado, a un México de 1840.

En el episodio “De la tumba a la ópera”, una prenda de ropa típica de la burguesía nos lleva a conectar dos historias, y también a dar un giro inesperado a la trama. Protagonizada por Mademoiselle Pauline Leroux, bailarina de la Ópera de París en 1840, quien debutó en el escenario del Teatro Principal en la Ciudad de México. Para descubrir cómo sigue la historia, te invitamos a darle play a este episodio.

Si te gustó esta historia, te recomendamos seguir el trabajo de Teatro de la Vida, que tiene otros audios igual de interesantes y divertidos como este en su Spotify y en su sitio web TeatroDeLaVida.com, donde podrás seguir de forma gratuita estas comedias hechas para quienes aman la historia.

Mademoiselle Pauline Leroux, bailarina de la Ópera de París en 1840.

El Gallinero Descabellado es un proyecto que fue concebido como una comedia, mitad ficción, mitad historia real, que revela pasajes coloridos de la vida de Madame Francis Calderón de la Barca, quien vivió en nuestro país por dos años.

En su estadía en la Ciudad de México, Fanny sostuvo abundante correspondencia con su familia en Boston y 54 de esas cartas fueron el material con el que publicó el libro Life in Mexico during a residence of two years in that country (La vida en México durante una residencia de dos años en ese país), el cual estuvo a la venta en Boston y en Londres.

Ese libro se volvió popular porque en las epístolas, ella narraba capítulos de su vida personal y describía vívidamente la cotidianidad en México, sus costumbres y cultura. Contaba sobre los lugares que visitaba tanto en la capital como en todo el país.

Mediante los relatos de esta simpática mujer, puedes descubrir de primera mano todos esos chismes sobre las aventuras amorosas de la clase alta de esa época en México y sobre la turbulencia de los tiempos. Fanny vivió aquí en una etapa de inestabilidad política y económica; recién se habían vivido tres guerras; de 1839 a 1842, cuatro personas se habían sentado en la silla presidencial, y la hacienda pública se encontraba en bancarrota, en parte por los gastos del ejército y las numerosas revueltas.

Madame Calderón de la Barca

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON TEATRO DE LA VIDA