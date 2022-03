Hay muchas maneras de conmemorar el Día internacional de la mujer, ya sea participando en la marcha, dedicando un día de reflexión acerca de cómo podemos colaborar con nuestras acciones para crear un mundo más equitativo, o apoyando proyectos de mujeres.

El caso es que no solamente sea un día de ponerse la playera morada, sino que cada día del año seamos partícipes para lograr una ciudad más justa y segura para todas.

Y para poder entrar en retrospectiva, qué mejor manera que a través del arte, pues gracias a ello comprendemos y empatizamos ya que impacta en todos nuestros sentidos.

Por ello, no puedes perderte la exposición que se inaugura este 10 de marzo, a las 12 horas, en la estación del Metro La Raza (exactamente en la línea 3 dirección Universidad). “Dando voz a las que no la tienen”, es una manifestación colectiva de ‘Voces por ellas’: 10 mujeres artistas visuales que buscan expresar lo que otras no pueden. Cada una de sus obras muestra su rechazo a la violencia, el maltrato, abuso, y la inequidad de género.

La expo busca crear conciencia sobre esas problemáticas tan arraigadas y alentar a las mujeres a que se reconozcan como personas dignas y merecedoras de trato respetuoso e igualitario. ‘Voces por ellas’, no son activistas, no buscan protagonismos ni siguen una agenda política o partidista, simplemente son creativas y quieren expresar de manera visual lo qué sucede actualmente y la violencia cotidiana que sufren las mujeres.

“No callamos, no olvidamos: lo pintamos”, es la consigna que siguen las artistas. Jeannette Amkie, Lou Clapés, Tania EA, Christa Klinckwort, Eugenia Marcos, Leonor Missrie, Margarita Morales, Consuelo Velázquez, Esther Vincent, y Sabrina V.V. son los nombres de las talentosas artistas que forman parte de la expo.

Échales un ojo en su Instagram: @vocesxellas y no olvides pasar a la inauguración o darte un tiempo entre tus trayectos para apoyar el arte femenino.