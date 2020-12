Anima tus celebraciones caseras con paletas con alcohol a domicilio: hay desde michelada hasta champaña, carajillo y perla negra.

Es invierno pero el frío todavía no se hace taaan presente. A veces sí se antoja una paleta helada, ¿no? Sobre todo si es con alcohol y en días previos a la ley seca en la ciudad. Antes de que te quedes con sed, pídete unas paletas con alcohol a domicilio y brinda, ¡en tu casa!, por un 2021 con más esperanzas que el 2020. Hay de carajillo, de vino tinto, de chela, ¡hasta de champaña!

Paletas y helados con piquete, ¡hasta tu casa!

Entre las más populares están las de michelada, las de perla negra, las de mezcal y los helados de carajillo y vino tinto. Hablamos de La Terka Helada, un lugar que se ha hecho su fama por sus helados y paletas con alcohol a domicilio de sabores exóticos y combinaciones pegadoras (if you know what I mean!).

Aquí mezclan todo tipo de alcohol (vodka, ron, whisky, mezcal, cerveza, vino y hasta champaña) con ingredientes golosos como Gansito, fresas, chamoy, bebidas energizantes, crema de coco, galletas Oreo, cajeta, etc. El resultado: cocteles deliciosos hechos paleta helada o helado suave, para ponerle diversión a tus tardes y noches encerradx en casa.

Te recomendamos pedir La Naca (paleta helada de cerveza negra, Clamato, jugo de limón, chile piquín y un relleno de chamoy), La Terka Perla (Jagermeister y Boost) o La K–brona (Absolut citron, triple sec, jugo de limón y relleno de frutos rojos), pero si no te gustan las combinaciones dulces, mejor pide de carajillo o de champaña.

Paletas con alcohol a domicilio

Durante esta pandemia, La Terka Helada ha implementado servicio de entrega en la ciudad; aunque también puedes recoger tu pedido en sus sucursales (recuerda que estamos en semáforo rojo, así que no es posible el consumo en el lugar). Hay dos locaciones: Mercado RomaCoyoacán (Av Miguel Ángel de Quevedo 353, Barrio Santa Catarina) o Custom Rock Garage (Av. Álvaro Obregón 23, Col. Roma Norte). Tienen envíos a casi toda la ciudad, con costo extra.

La Terka Helada