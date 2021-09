La música y los videos más cool del último año serán celebrados y reconocidos por en la ceremonia de los premios VMAs 2021.

Por: Editorial M&E

Como cada año, MTV lleva a cabo su ceremonia de los Video Music Awards (VMAs), aunque la de 2021 será diferente a las anteriores debido a la pandemia. Aún así, con los nominados y presentaciones que tiene promete ser una noche épica.

Esto es todo lo que habrá en los VMAs 2021

Ellos son los nominados

Estos premios tienen 22 categorías, que este año son encabezadas por Justin Bieber con nueve nominaciones. Seguido de Megan Thee Stallion y BTS con siete, además de Billie Eilish y Olivia Rodrigo con seis. Aquí las principales:

* Video del Año:

– Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

– DJ Khaled ft. Drake – “POPSTAR” (protagonizado por Justin Bieber)

– Doja Cat ft. SZA – “Kiss Me More”

– Ed Sheeran – “Bad Habits”

– Lil Nas X – “MONTERO

– The Weeknd – “Save Your Tears”

Avándaro 50: Testimonios de [email protected] [email protected] del rock mexicano

*Artista del Año:

– Ariana Grande

– Doja Cat

– Justin Bieber

– Megan Thee Stallion

– Olivia Rodrigo

– Taylor Swift

*Canción del Año:

– 24kGoldn ft. iann dior – “Mood”

– Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic – “Leave The Door Open”

– BTS – “Dynamite”

– Cardi B ft. Megan Thee Stallion – “WAP”

– Dua Lipa – “Levitating”

– Olivia Rodrigo – “drivers license”

Además se premiará al Mejor Grupo (pasaron a la final BLACKPINK y BTS), Canción del Verano (votación abierta en Instagram @mtv). Otras categorías son: Mejor Artista Nuevo (votación abierta en el website de los VMAs), Colaboración, Coreografía, Video de Pop, Rock, Latino, K-pop, Hip-Hop, Alternativo. Y aspectos técnicos de dirección, edición, etc.

J Balvin y todas las colaboraciones de su disco JOSE

También habrá presentaciones musicales

En los VMAs no puede faltar la música y, para comenzar, el popstar Justin Bieber regresará a estos premios luego de seis años. También estará el británico Ed Sheeran. Mientras que el rock lo pondrán Twenty One Pilots (con “Saturday”) y Foo Fighters. Estos últimos recibirán el premio Ícono Global.

Otras actuaciones esperadas son las de las nuevas sensaciones teen Olivia Rodrigo (con “good 4 u”) y The Kid LAROI. Además de los latinos Camila Cabello con su hit “Don’t go yet”, Ozuna, y el boricua Tainy que estará acompañando a Shawn Mendes en su colaboración “Summer of love”

Más nombres anunciados son: Alicia Keys, Swae Lee, Doja Cat, Kacey Musgraves, Chlöe, y Normani. También Lil Nas X, Machine Gun Kelly con Travis Barker (para presentar “Papercuts”), y Jack Harlow. Y podría haber sorpresas de última hora.

Además de que en la red carpet verás a: Kim Petras, Swedish House Mafia, y Polo G, presentados por Nessa Diab, Jamila Mustafa, y TINASHE.

Tame Impala revela presentación en el Corona Capital 2021 🤯

Los VMAs serán entregados por puras estrellas

Para entregar las famosas estatuillas de Moon Person también habrá famosos. Por el lado de los cantantes estarán: Billie Eilish, Avril Lavigne, Halley Bailey, AJ McLean (Backstreet Boys), Lance Bass (*N SYNC) Ashanti, Nick Lachey, Ja Rule, Rita Ora, Cyndi Lauper, Fat Joe, y 50 Cent. Además del músico Travis Barker.

Así mismo, veremos a la actriz Megan Fox, Billy Porter, la modelo Hailey Bieber. Y hasta la gimnasta Simone Biles,y el luchador de artes mixtas Conor McGregor. Todos acompañados de Doja Cat, quien hará historia como la primera host que también está nominada a Video del Año.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver los VMAs 2021?

La transmisión será en vivo, este domingo 12 de septiembre, a las 7:00 p.m. (México), en canal MTV Latinoamérica. Se hará en el Barclay’s Center de Nueva York, con público y todos los protocolos sanitarios.