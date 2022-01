David Gilmour llega a la CDMX con un concierto para los amantes del rock y de la obra de Pink Floyd 'Dark Side Of The Moon' #AgendaChilango

Gilmour Project

Es imposible pensar en Pink Floyd sin el nombre de David Jon Gilmour. No solo logró satisfactoriamente llenar el hueco que dejó la partida de Syd Barret; su presencia fue fundamental para el sonido que le daría fama a la banda: introspectivo, psicodélico, con todo y cerdo volador incluido.

Posteriormente sería vital para la continuidad del grupo; pues tras batallas legales por el nombre y concepto de la banda, tomaría el liderazgo del grupo una vez que Roger Waters salió de él.

Tiempo después, además de realizar producciones en solitario, Gilmour produjo a distintos artistas como; Paul McCartney, Grace Jones, Supertramp, B.B King y Alan Parsons. También creó The Gilmour Project con quien llegará en Febrero para llenar la CDMX con su potente sonido.

Este concierto de The Gilmour Project será un gran oportunidad para escuchar en vivo la música de la gira de 1972. Pues la banda hará una reinterpretación de The Dark Side Of The Moon, bajo el título: A Piece For Assorted Lunatics.

Este viaje musical promete un repaso profundo e intenso por el sonido que Gilmour creó junto a los miembros de Pink Floyd. Por lo que podemos esperar su característica experimentación sonora; la cual se acompaña de letras filosóficas, arte innovador, y por supuesto, un elaborado show en vivo.

Una súper banda

The Gilmour Project es lo que popularmente conocemos como una súper banda. Lo cierto es que, por la talla de sus integrantes, es una agrupación que en realidad cumple con el término. Están Jeff Pevar, quien tocó la guitarra principal para Crosby, Stills & Nash, también para Phil Lesh y Ray Charles.

Luego está Kasim Sulton, que fue bajista y vocalista con Todd Rundgren’s Utopia, el recién fallecido Meatloaf, Blue Öyster Cult, Cheap Trick y Patti Smith. Por su parte, Praire Prince, es cofundador de The Tubes y baterista de Todd Rundgren, Jefferson Starship y Phil Lesh.

Finalmente, está Mark Karan, guitarrista y vocalista con Bob Weir, RatDog, The Other Ones y Scott Guberman, entre otros. Esta alineación será la responsable de volarte la cabeza con su sonido e imágenes.

Así que prepárate para un viaje visual y musical hacia la parte más oscura de la luna con The Gilmour Project.

Cuándo: 8 de febrero

Cuánto: $432-1104

Dónde: Center WTC Dakota, Nápoles, Benito Juárez. Boletos en taquilla y a través de Ticketmaster

