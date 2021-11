Jack Antonoff está emocionado de tocar en el Festival Corona Capital con su banda Bleachers, y comprobar que sus fans mexicanos son reales.

Bleachers tiene a sus fans mexicanos listos para rockear en el Corona Capital este 20 de noviembre, y a su vez el fundador de la banda, Jack Antonoff, está emocionado de verlos con sus propios ojos pues no puede creer que existen. Pero antes de que eso suceda, hablamos con él y esto fue lo que nos dijo.

Para Bleachers es una locura volver a tocar en vivo

A finales de julio, Jack Antonoff y su banda Bleachers lanzaron el disco Take the sadness out of saturday night. En septiembre comenzaron la gira, que hasta ahora los ha llevado por diferentes ciudades de Estados Unidos, y el reencuentro con sus fans ha sido tan abrumador que aún lo superan las emociones.

¿Qué se siente estar de vuelta en las giras?

“¡Es jodidamente loco! Es tan loco. Tengo más energía que nunca, pero también estoy más cansado y roto que nunca. Significa más que nunca, pero además es más fácil que nunca. Es loco, simplemente es loco. Nunca pensé que salir de gira era algo frágil, y regresar luego de este tiempo… los conciertos son como la iglesia, son tan importantes y son tan… como puedes darte cuenta, aún no tengo las palabras para esto. Es algo muy, muy grande”, dice con mucha emoción.

¿Volver a ver a tus fans frente a frente fue tan emocionante como la primera vez o aún más?

“Se sintió un poco como la primera vez que nos subimos al escenario, donde estás experimentando algo que sientes que es surrealista y que te estás hablando a ti mismo en tiempo real. Pero también fue algo conocido, muy raro y bonito, y triste porque te recordó cuánto lo necesitabas y cuánto lo extrañaste. Es muy, muy agridulce. Me encantó, y necesito estar ahí”.

Bleachers emocionados por su primer concierto en México

Ahora vienen a México a ver a sus fans de acá, ¿están listos?

“¡Por primera vez, por primera vez!”, dice Jack Antonoff de Bleachers, con una sonrisa enorme, “Sólo espero que tengamos fans en México, nunca he estado ahí así que quiero encontrar a todos los fans de Bleachers en México para los que nunca he tocado. Espero que estén ahí, espero que sean reales, y sólo quiero ir al Corona y luego seguir regresando una y otra vez. Quiero tocar en todas las ciudades de México, no sólo en la Ciudad de México. Estoy apenado y avergonzado de que nos tomó tanto tiempo”.

Cuando le decimos que sí tiene fans emocionados esperando ver a la banda, Jack dice: “Si tenemos un fan, estaré feliz”.

La banda de Jack Antonoff traerá un disco intenso

El fundador de Bleachers nos adelantó que para su presentación en el festival mexicano traerán rolas de sus discos Strange desire, Gone now, y el nuevo Take the sadness out of saturday night. Pero el setlist lo hará un día antes o la mañana del concierto “una vez que llego a la ciudad y empiezo a sentir la energía”. Aunque puede cambiar en pleno escenario, “conforme nos vayamos sintiendo”.

Sobre el disco nuevo, que es el que los tiene de gira, ¿qué puedes contarnos?

“Es exactamente como he estado viviendo mi vida. Siento mucha oscuridad, y he estado muy conectado con mucho dolor en mi vida. Y por alguna razón, entre toda esa oscuridad, está este rayo de esperanza que no sé de dónde viene. No es Dios, no es la religión, no es… no sé qué demonios es, pero está ahí y me hace querer escribir sobre eso y me hace querer hablar sobre eso.

“Y ese espacio… la esperanza y la desesperación, siempre me sentido obligado a escribir desde ahí. Y vivo en ese espacio, y no sé por qué diantres, y no sé qué hacer mas que escribir sobre eso. Así es la cosa”, explica con toda honestidad el músico, cantautor y productor estadounidense.

Lo bueno de esto es que tienes la música para desahogarte y ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo.

“La única manera que he conocido de ayudar a alguien es siendo honesto. No puedo saber por lo que están pasando los demás, pero sí sé lo que estoy pasando yo, y si soy honesto sobre eso a veces conoces a gente que dice ‘hey, yo también’”.

Pero eso no es todo, pues además de sus propias emociones, sus fans pueden inspirarlo. Le preguntamos si ver a los mexicanos por primera vez podría tener ese efecto, y responde: “Quizá me inspiren a componer todo un disco. Ver gente con la que he estado en contacto pero nunca he conocido es algo muy profundo para mí, y muchas veces me da ideas”.

“Quiero que México sea un hogar para Bleachers”

Durante la plática, Jack repite varias veces su emoción por, finalmente, encontrarse con sus fans mexicanos cara a cara. Y es que, además, tiene buenas referencias de este público.

¿Has escuchado algo sobre cómo es el público mexicano?

“Crecí en Nueva Jersey, y una de las bandas con las que crecí es My Chemical Romance. Ellos siempre decían que todo era una porquería comparado con México, que México era lo mejor. Ellos siempre contaban esa historia, y la he escuchado. Y he visto imágenes de Morrissey en México.

“Así que quiero que México sea un hogar para Bleachers porque amo mucho México. Es mi comida favorita del mundo, la cultura más increíble. De nuevo, me siento terriblemente mal de que tomó tanto tiempo (ir), pero voy a volver cada año ahora”, dice a modo de disculpa con una sonrisa.

Para quienes los verán por primera vez, ¿cómo es un concierto de la banda?

“Es súper intenso, es todo lo que tenemos. Cuando nos subimos al escenario, nada más importa. No pensamos en el mañana, nosotros solamente dejamos todo lo que tenemos ahí. Es un espacio muy sagrado e importante para nosotros. Eso es lo que pasa en nuestros conciertos, nos los tomamos, muy, muy en serio”.

Pero Jack Antonoff también espera ser público cuando Bleachers se presenta en festivales, así que no te extrañe si te lo topas. “Ha sido difícil salir en los festivales con lo del COVID, pero quiero asegurarme de ver a St. Vincent en este concierto”, dice, “Es un cartel increíble, me encantaría ver lo más posible”.

Jack quiere unos tacos de verdad y un tour por México

Ya que mencionaste la comida mexicana, ¿qué esperas probar aquí?

“Los tacos de verdad, porque en Estados Unidos… en California puedes comer tacos de verdad porque hay una gran población mexicana. Yo vivo en Nueva York y Nueva Jersey, y es raro porque hay muchos mexicanos pero es difícil encontrar buenos tacos. Y en el resto de Estados Unidos hay tacos terribles, es como fast food, porquerías, no tacos de verdad. Así que estando en México comeré todo.

“La comida mexicana es algo importante en Estados Unidos, pero muchas veces está hecha mal, así que sean papas, tacos, tostadas o lo que sea, enchiladas. Hacen unas enchiladas muy raras en Estados Unidos”, confiesa entre risas, “Así que cuando estoy en México, es emocionante comer lo que haya en el menú porque puedes entender cómo se supone que es (cada platillo)”.

Hablando de lugares, ¿has visto fotos o videos y dices tengo que ir ahí?

“Sí. La Ciudad de México siempre es fascinante, he estado ahí una sola vez, pero me recuerda lo que me encanta de Nueva York: Está viva y suceden cosas. Pero tengo muchas ganas de ir al sur de México”, dice Jack Antonoff, creador de Bleachers, y agrega en ese momento está en Panamá, cuyo clima caluroso disfruta y quiere también sentirlo en nuestro país.

“He ido a muchas parte de México que están cerca de la frontera, Juárez, Tijuana, todas las ciudades de la frontera. Pero alguna vez me gustaría ir de tour, y tocar en cinco o 10 ciudades mexicanas, y recorrer todo el país, porque es tan grande y tiene tantas culturas”, agrega.

Lo que sigue para Bleachers en el 2022

El 2022 está muy cerca, ¿ya tienen planes para ese año?

“Sí, estamos empezando a hacerlos. Estamos empezando a ver fechas de gira, ya grabando nueva música. Así que creo que en el próximo mes o algo así, estaremos revelando algunos de los planes”.

Además, él seguirá trabajando como productor, aunque dice que “no puedo hablar, siempre es un secreto hasta que sale”. Pero entre sus producciones recientes se encuentran álbumes de Taylor Swift, Lorde, St. Vincent, Lana del Rey, y Clairo.

Antes de terminar la plática, el músico de Nueva Jersey repite para sus fans: “Sólo que espero que sean reales. Ya quiero verlos porque es increíble y hermoso que vamos a tocar ahí. Espero que podamos seguir regresando y hacer que México sea un hogar para Bleachers”.

Además promete hablar en español: “Encontraré algo que decir. Prepararé algo”. Así que si quieres escuchar a Jack Antonoff en nuestro idioma y con las rolas de Bleachers, ve al escenario Doritos del Corona Capital este 20 de noviembre a las 5:10 p.m.