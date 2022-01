El Carnaval de Bahidorá también tendrá DJ set con el galés Harrison BDP, quien vendrá por primera vez a México y pretende que sí o si bailes.

Harrison BDP confiesa que no sabe gran cosa sobre México, pero que siempre le emociona tocar en lugares y escenarios nuevos, como el de Bahidorá. Así que con eso viajará desde Gales hasta tierras aztecas para poner el ambiente y, como nos dijo, hacer que el público se mueva al compás de su set.

¿Quién es Harrison BDP?

De sonrisa franca y plática amena, este DJ y productor se llama Harrison Webber, tiene 29 años, pero cuenta que se dedica a esto de manera profesional desde los 23. Es de Gales, donde dice que no hay mucho que ver, pero desde ahí ha viajado a diversos países con su música, que ahora traerá a México.

Ya sabes lo que pasa en los festivales, uno va a ver a sus favoritos y conoce otras propuestas. Para quien apenas te escuchará, ¿cómo te presentas?

“He sido DJ de tiempo completo por como cuatro o cinco años. Diría que mi sonido es como espacial, un poco techno, creo que es bueno para fiestas de noche muy noche. Es esa música para las 4:00 de la mañana”.

¿Cómo describes el tipo de música que te gusta hacer?

“Creo que a veces depende del público. Por ejemplo, cuando tocas en un festival te vas por lo grande, tratando de poner a bailar a tanta gente como puedas. Así que creo que voy a tocar cosas más rápidas (movidas) que lo que generalmente hago. Además, me gusta tocar muchas cosas que aún no he lanzado, que están por venir. La gente puede estar familiarizada con el sonido, pero no necesariamente la han escuchado”.

Puedes checar algo de lo que hace Harrison BDP en sus EPs Sound expansion meditation y Virtual resistance.

El DJ se reporta listo para presentarse en Bahidorá

¿Cómo te llegó la invitación para Bahidorá?

“No tengo ni idea, tú dímelo a mí”, responde entre risas, “Yo simplemente estoy feliz de ir. No puedo esperar. No había escuchado nada antes, pero he investigado y parece ser algo grande. El elenco es súper bueno. Estoy feliz de ser parte del festival”.

¿Tienes ya una idea del set que le presentarás a los mexicanos?

“Sí, siempre sé qué voy a tocar, pero al mismo tiempo no planeo demasiado. Siento que si lo hago no lo disfrutaré tanto, así que me gusta sorprenderme a mí mismo. Pienso que va a ser el típico sonido como deep, techno, quizá muy movido para poner a la gente a bailar”.

Agrega que suele guiarse por las vibras del lugar, pero también le gusta mantener satisfecho al público. Y que si quieres calentar motores para saber un poco de lo que te espera, puedes checar sus pistas en las plataformas de streaming.

Harrison BDP tocará por primera vez en México y está emocionado

A lo largo de la plática, el DJ se muestra realmente asombrado de que vaya a venir a esta parte del mundo. Y es que será su primera vez en Latinoamérica, y el país de entrada será México.

¿Has notado comentarios de gente de México en tus redes sociales?

“Sí, sí. En los últimos años ha habido tanta gente de México que me escribe ‘¿cuándo vas a venir?’ Creo que mucha gente de México va a estar feliz de verme, o eso espero. Yo estoy feliz de ir”.

¿Esta presentación será tu primera vez en México?

“Sí, será mi primera vez, y no puedo esperar”, y agrega que no sabe por qué le tomó tanto tiempo venir pero “mejor tarde que nunca”, y que hasta intentará ver a algunos de sus colegas.

Luego de dos años de pandemia, ¿qué tan especial será para ti tener al público en frente, aunque con cubrebocas, en vez de sólo leer sus comentarios en redes sociales?

“Toda mi vida, mi trabajo, todo ha sido estar en clubes con la música, pasándola bien, así que fue horrible la cuarentena. Y ahora es tan agradable estar de vuelta en el camino, las cosas volviendo un poco a la normalidad, de verdad que aprecio cada momento. Siempre es agradable ir a nuevos lugares, conocer a la gente, tus fans, es por eso que hago esto”.

Además, Harrison BDP dice que esta visita a nuestro país lo inspirará mucho, “creo que después de México voy a estar en el estudio haciendo algunas pistas”.

Le urge probar la comida real mexicana y echarse varios tequilitas

Ya que será tu primera visita a México, ¿qué es lo que más esperas de tu estancia?

“Lo normal: La comida, la bebida. Soy un hombre de gustos sencillos, me complacen fácilmente”.

¿Hay algo en particular de la comida mexicana que quieras probar aquí?

“Me encanta la comida mexicana, es una de mis favoritas y estoy interesado en saber qué tan mejor va a ser en México. Estoy seguro que será la mejor. La comida mexicana es una de mis opciones especialmente cuando tengo una cruda o algo así, me gustan los tacos de pescado”.

Pero, dice que “estoy abierto a las sugerencias” de la gente, y que le dará una oportunidad a lo picante.

¿Y quizá alguna bebida mexicana?

“Sí, sí. La cerveza Modelo. Probablemente las probaré todas, el problema es que cuando bebes demasiada cerveza no te acuerdas, ¿cierto?” En otro momento de la charla, Harrison BDP asegura entre risas que “creo que va a haber escasez de tequila cuando vaya”.

Como llegarás a un lugar nuevo para ti, ¿irás a los lugares turísticos o a donde van los locales?

“Cada vez que llego a un lugar nuevo hago lo que los turistas, voy a los lugares históricos, aunque siempre termino en el lugar de siempre que es un bar. No lo puedo evitar ”.

El DJ confiesa que tiene que checar su itinerario para saber bien sus fechas, pero parece que también andará por la CDMX y Tulum, “así que tendré algunas fechas para ver un poco del país”. Tiempo en el que procurará ir a las Pirámides de Teotihuacán y escuchar DJs mexicanos, entre otras cosas.

Venir sí que va a ser toda una experiencia para ti.

“Sí, eso me tiene muy emocionado. Va a ser algo que nunca he experimentado”.

Recuerda que el Carnaval de Bahidorá se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de febrero, en Las Estacas, Morelos. Y que se seguirán todos los protocolos de salud. Puedes comprar tu entrada en Boletia, para irte a bailar con los beats de Harrison BDP y el resto del elenco.

