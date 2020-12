La banda de funk canadiense The Brooks se mantiene en la búsqueda de los sonidos casi cinematográficos y de la innovación musical.

El legendario músico Alan Parker, que ha colaborado con personajes de la talla de Michael Jackson y Al Green, lidera la alineación The Brooks, banda de funk canadiense integrada por Alexandre Lapointe (quien ha trabajado al lado de Joel Campbell, director musical de Tina Turner), Maxime Bellavance (batería), Philippe Look (guitarra), Daniel Thouin (teclados), Sébastien Grenier (saxofón), Hichem Khalfa (trompeta) y Philippe Beaudin (percusiones). Ahora andan de estreno con su disco Any Day Now.

Alexander Lapointe toma la videollamada desde su estudio, mientras que Alan Parker, a quien Alexander se refiere como A. P., hace lo mismo desde su casa. La diferencia es que este último tiene todo el look que esperarías de una leyenda de la música de The Brooks: lentes oscuros, el tono suave y lento para hablar que se describe mejor en inglés (smooth), la vibra hypercool que no se puede fingir.

¿Aún se shockea al trabajar con alguien famoso? Por supuesto que no, pero sí le impresiona el talento. En sus palabras, algo de lo que más disfruta con The Brooks es que es una banda intergeneracional y multicultural.

“Claro, a veces hay choques, pero sobre todo te obliga a aprender cosas nuevas y mantenerte vigente”, explica. Para su nuevo álbum querían experimentar con algo nuevo, como siempre tratan de hacer.

“Queríamos intentar una orquestación; compusimos una pequeña pieza, que son los primeros 30 segundos al inicio del álbum, hecha con un sintetizador. Sobre eso un amigo hizo los arreglos de la pieza para orquesta, pues queríamos un inicio épico para el álbum, tal como lo hacían las bandas de los 60 que nos encantan.

Normalmente no podemos hacer eso porque es muy caro, pero nos agasajamos. También experimentamos mucho con el lado electrónico: Alan agregó varios sintetizadores desde casa, al igual que nuestro tecladista, que tiene una gran variedad de sintetizadores vintage”, explica Lapointe.

Parker agrega que buscaban un sonido casi cinematográfico, que el material hiciera ver cosas: “Algunas otras referencias musicales fueron Sly & The Family Stone o D’Angelo. Queríamos capturar la vibra de tocar en bares, como cuando tocamos en el Zinco de la Ciudad de México”.

Ahora sus planes de hacer gira por Europa y África no pueden ser, pero The Brooks se mantiene vigente con nuevo disco y una canción navideña. “Yo no la conocía, pero a A. P. le hacía mucha ilusión y así funciona el funk: quien canta debe conectar”, concluye Lapointe.

IG: THE_BROKES_MUSIC