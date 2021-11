No sólo el cartel del Corona Capital 2021 llamó la atención de los fans de este festival. El de su homólogo en Guadalajara, que llegará el sábado 21 y domingo 22 de mayo de 2022; también contará con bandas como The Strokes, Metromony, Kings of Leon, The Hives y la banda canadiense Death From Above 1979.

Fue esta última agrupación la que provocó la envidia de los chilangos. Pues hace poco Death From Above 1979 estrenó el álbum Is 4 Lovers y el sencillo One + One; una canción que habla de cómo el amor se transforma y crece cuando formas una familia; y cuenta con más de medio millón de reproducciones en Spotify.

‘El romance adolescente es incómodo, desordenado y a veces doloroso. No quiero decir que en otras etapas de la vida el amor no sea así. Pero, definitivamente, el hecho de estar con la misma persona por dieciséis años, o algo así, te da una perspectiva diferente de lo que es el amor”. Dijo el vocalista de la banda sobre el significado de este material discográfico.

#CoronaCapitalGDL



21 y 22 de mayo 2022

Venta general: 25 de octubre a través de la Red @Ticketmaster_Me.



Recuerda que todos los boletos para la edición 2020 podrán ser usados para esta edición. pic.twitter.com/VPH32ATTtm — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) October 21, 2021

Uno más uno son tres

Sebastien Grainger baterista y vocalista de la Death From Above 1979 aseguró en una entrevista que crear esta canción, que hoy es una de las más aclamadas en su carrera, está basada en un experiencia propia de vida, pues cuando su esposa quedó embarazada él llegó a la conclusión de que “uno más uno son tres”.

“EnOne + One: “love is action”. El amor no es sólo una palabra o un sentimiento, sino que es algo que tú llevas a cabo para alguien más. El amor es estar al servicio de otras personas. Y de eso se trata”, explicó Sebastien Grainger sobre One+One.

Por lo que si ya habías perdido la esperanza de poder verlos el próximo año, hay buenas noticias: Death From Above 1979 también conforma por el bajista Jesse F. Keeler, ofrecerá un concierto en la CDMX el viernes 20 de mayo, en elPabellón Oeste del Palacio de los Deportes, un día previo a su presentación en Guadalajara.

La preventa Citibanamex para este concierto se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre y un día después, el de 19 de noviembre, estarán a la venta para el público en general en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster.

LP nos habla sobre su próximo disco, tacos, mole, y su regreso a México