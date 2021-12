Los Chilangos tenemos gustos musicales variados, los que podemos presumir hasta los culposos. Estos son los más escuchados de Spotify 2021.

La plataforma líder en música por streaming del mundo, Spotify, dio a conocer un ranking con los gustos musicales más escuchados por los mexas, entre los que presentaron a los mejores artistas, álbumes, canciones, playlists y podcasts.

Mexas más escuchados en Spotify México

Danna Paola se convirtió en la artista femenina mexa con más reproducciones en la plataforma en México.

Pa’l Norte 2022: El nuevo rey de los festivales en México

Mientras que Christian Nodal se apoderó del primer lugar entre los artistas masculinos más escuchados, seguido de Luis Miguel, la Banda MS de Sergio Lizárraga, Grupo Firme y Calibre 50.

El reggaetón entre lo más escuchado de Spotify

Sabemos que aunque no todos lo admitimos abiertamente, perrear hasta abajo en las pachangas es lo que más nos prende y prueba de ello es el conteo de Lo Más Escuchado en Spotify, el reggaetón fue el género musical líder en reproducciones durante el 2021.

Por segundo año consecutivo, el artista más escuchado del 2021 en México y el mundo fue Bad Bunny, el puertorriqueño acumuló más de 9.100 millones de reproducciones a nivel mundial.

La canción con más reproducciones éste 2021 fue DÁKITI de Bad Bunny, seguida de Todo De Ti del reggaetonero Rauw Alejandro, Botella Tras Botella, la colaboración entre el rapero Gera MX y Christian Nodal, Yonaguni de Bad Bunny, así como, BICHOTA de Karol G.

Mujeres más escuchadas en México

La lista la lidera KAROL G,quien lanzó su esperado álbum KG0516, en la segunda posición se encuentra Dua Lipa, seguida de Shakira, Danna Paola y Ariana Grande.

Podcasts mexicanos más escuchados de Spotify

Gracias a la encerrón de la pandemia, este año los podcasts también se convirtieron en una fuente de entretenimiento, entre los podcasts hechos por mexicanos destacaron: La Cotorrisa, Leyendas Legendarias, Relatos de la Noche, CREATIVO y Se Regalan Dudas de Lety Sahagún y Ashley Frangie.

Álbumes más escuchados en México

Bad Bunny arrasó con todos los conteos, en este de álbumes más escuchados en nuestro país, su disco El último tour del mundo se colocó en la primera posición, seguido de otra de sus producciones, YHLQMDLG, seguido del álbum, KG0516 de KAROL G, VICE VERSA de Rauw Alejandro y en la última posición del Top 5, Future Nostalgia de Dua Lipa.

Música a nivel global

Artistas más escuchados

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Mejores álbumes mundiales

1. SOUR de Olivia Rodrigo

2. Future Nostalgia de Dua Lipa

3. Justice de Justin Bieber

4. “=” de Ed Sheeran

5. Planet Her de Doja Cat

Canciones más escuchadas

Drivers license de Olivia Rodrigo con más de 1.100 millones de reproducciones en 2021. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están MONTERO (Call Me By Your Name) de Lil Nas X y STAY feat. Justin Bieber de The Kid LAROI.

La cuarta canción más escuchada del año es otra de Olivia Rodrigo, good 4 u, seguida de Levitating feat. DaBaby de Dua Lipa.

Podcasts a nivel global

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Crime Junkie

4. TED Talks Daily

5. The Daily

¿Cuál fue tu género favorito de este 2021?