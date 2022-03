¿Qué pasaría si un día te compras un boleto de lotería solo por curiosidad y resulta ser el número ganador? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Qué harías con esa lana? ¿Lo compartirías con alguien? En algún momento seguramente te has imaginado siendo ganadora o ganador de la lotería o un premio, y aunque luego es difícil creer en la suerte porque no has ganado ni en la rifa de tu chamba, no pierdes nada intentando una vez.

El Gran Sorteo Especial 256 de la Lotería Nacional es una oportunidad muy chida para probar suerte, ya que no solamente habrá un premio, sino varios, tanto en especie como en efectivo y un premio asegurado de $3,000,000, así como 3 lujosas naves que se sortearán (LandRover, Porsche Cayenne , y una Honda, Insight); además de 200 terrenos en Playa Espíritu, Sinaloa, para que te vayas a vivir a la orilla del mar, escuchar banda y a comer los mejores mariscos de México; además de 59 millones de pesos en reintegros.

El valor total de los premios es más de trescientos millones de pesos, entonces vale la pena jugársela.

Puedes ganar cualquiera de los premios con un sólo cachito, que cuesta $200, y obvio entre más cachitos compres más posibilidades tienes de ganar.Puedes comprarlos físicos o también en línea, el único requisito es ser mayor de 18 años. Puedes seguir la transmisión en vivo del sorteo Sorteo, que se celebrará el 29 de marzo de 2022, por medio de las redes de la Lotería Nacional a las 16:00 horas.

Además con tu participación ayudas a la construcción de la Presa Santa María en Sinaloa que beneficiará a cientos de familias mexicanas. Así que ya sabes, “Si juegas, gana México”.