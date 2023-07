Para que la lluvia no te agarre desprevenidx, échale un ojo al pronóstico del clima para este fin de semana en la CDMX y el Edomex.

Tláloc no ha dejado en paz a las y los chilangos. Según el pronóstico del clima, este fin de semana no será la excepción. Así que, si tienes planes para hoy, el sábado y domingo, mantente prevenido para que no te agarre el agua.

No olvides llevar contigo algún impermeable, un paraguas y zapatos resistentes al agua. En Chilango no queremos que te enfermes, pues se prevén lluvias para la Ciudad de México y lluviasfuertes para el Estado de México.

Viernes 28 de julio

Para este viernes, en la CDMX se espera un día con cielo medio nublado a nublado, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC–CDMX).

En la Ciudad de México se pronostican lluvias y chubascos a partir de las 18:00 horas que se extenderán hasta la noche. Mientras que para el Estado de México se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la temperatura mínima para la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima, de 21 a 23 °C. Para el Edomex se espera una mínima de 8 a 10 °C y la máxima, de 16 a 18 °C.

El viento tendrá una dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta.

Sábado 29 de julio

El fin de semana seguirá acompañado de nubes y lluvias. Para la CDMX, el sábado 29 de julio se esperan intervalos de chubascos. Estas condiciones también afectarán al Edomex.

Domingo 30 de julio

Si decides salir el domingo 30 de julio, considera no sacar tu paraguas y llevarte un impermeable en la mochila porque se pronostican intervalos de chubascos para la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Cómo se mide la lluvia?

La SGIRPC-CDMX informó que la precipitación de la lluvia se mide en milímetros y nos indica los litros de agua de lluvia que caen por cada metro cuadrado. Por decir, 1 milímetro es igual a un litro de agua por metro cuadrado.

