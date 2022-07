Continúa la vacunación a menores de 8 años en la CDMX. La próxima semana iniciará la jornada para inmunizar a este grupo de edad.

Eduardo Clark, de la Agencia Digital de Innovación Pública dio a conocer las fechas y sedes para la vacunación del 1 al 5 de agosto.

Podrán acudir a vacunarse los menores que tengan 8 años cumplidos hasta el 5 de agosto de este año, por lo que los peques que cumplen años posterior a esta fecha deberán esperar a la siguiente jornada.

Los requisitos son ir acompañado de un adulto, presentar el formato de vacunación, acta de nacimiento o CURP, comprobante de domicilio y en la medida de lo posible, respetar el siguiente calendario:

Lunes 1 de agosto: A, B, C

Martes 2 de agosto: D, E, F, G

Miércoles 3 de agosto: H, I, J, K, L, M

Jueves 4 de agosto: N, R, O, P, Q, R

Viernes 5 de agosto: S, T. U. V. W. X. Y. Z

En cuanto a las dosis para quienes tienen 5, 6 y 7 años, Clark precisó que se anunciarán las próximas etapas conforme lleguen las vacunas pediátricas.

En tanto, la segunda dosis a niños de 9 y 10 años se anunciará en próximas fechas. De acuerdo a la recomendación de la OMS, esta se puede aplicar en un intervalo de hasta 8 semanas después de haber recibido la primera dosis.

El funcionario también señaló que esta semana no habrá atención a adultos rezagados, tampoco se aplicarán dosis a adolescentes de 12 a 17 años que no hayan recibido aún la vacuna o no hayan completado el esquema.

Para la vacunación de esta semana continuarán habilitadas las 55 sedes de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 15:00 horas.

Puedes consultar el mapa con la ubicación de las sedes en la página: vacunacion.cdmx.gob.mx