¡Ah qué rico es andar sin zapatos, o a pies descalzos como diría Shakira, sentir el pasto fresquito, o la arena entre los dedos! Y es que los pies son súper importantes… para andar, correr o hacer ejercicio, pero hay veces que no les ponemos la atención que deberíamos y es necesaria.

No te preocupes, aquí te dejamos unos tips para que muestres tus pies bien a gusto este calor sin preocupaciones y para que te quites los calcetines con toda seguridad y muestres tus pies saludables y protegidos.

Además, con este calorón, necesitamos cuidado extra y más higiene, ya que llegan síntomas como mal olor, comezón y sudoración, así que es importante como parte del autocuidado diario tener una rutina diaria para unos pies de diez y cuidar lo que te mueve.

Aquí te van los pasos: lava diariamente tus pies, límpialos perfectamente de punta a punta y entre los dedos, sécalos bien bien antes de ponerte calcetines o calzado, después, aplica alguno de los productos Ting (dependiendo de tus necesidades), la crema te ayudará como preventivo y primer paso, el aerosol va directo a tu calzado para protegerte y por último, el talco que bien puedes usarlo en tu pie, calcetín o zapato. Al finalizar el día, ventila tus pies y para evitar mal olor o sudoración.

Como extra tip, trata de alternar tus zapatos, tenis o tacones, todos los días. Si no te es posible, ventílalos cuando no los uses y aplicales Ting para evitar mal olor en tu calzado.

Si quieres descubrir si le pones la atención necesaria a tus pies, responde este quiz de los expertos de Ting que te ayudará a conocer más acerca del cuidado personal en esa zona del cuerpo.

https://ting.com.mx/

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON TING