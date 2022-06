Llegó el veranos y es un momento ideal para ver ponernos al tanto con las personas que hace tiempo no vemos, ya sea en reuniones o fiestas más grandes (siempre siguiendo medidas de salud); sin embargo, es momento de reconocer que estas salidas no podrían ser posibles de no ser por los amix responsables, esos que se rifan por todos los que van a festejar y a tomarse unos tragos y que se mantienen sobrios para conducir sin mezclar alcohol y volante.

En el calor del cotorreo nunca faltan los comentarios pesados como el clásico “Ándale, tómate una nomás…” o el refrán que data desde la época de nuestros abuelitos “¿Qué tanto es tantito?”. Pero nuestro amix, que no quiere arriesgarse a sí mismo ni a nosotros, aguanta la presión y el bullying como una muralla porque sabe las consecuencias que podría tener tomarse unas copas y manejar.

“¿Qué es lo peor que podría pasar?”

Esta frase es lo más típico cuando se intenta presionar a quienes han decidido no tomar, pero, aunque pareciera cansado repetirlo, hay que recordar un par de números más pesados que la banda que presiona a los demás para tomar y manejar. Según informó la Universidad de Guadalajara, 3 de cada 10 que se atienden en hospitales de nuestro país mueren por accidentes relacionados con el alcohol. Por eso hoy queremos celebrar a la pandilla responsable, aquella que no se arriesga cuando se trata de manejar y llevarse a todo su grupo de fiesta.

Además de quienes desafortunadamente pierden la vida por mezclar alcohol y volante, hay una buena parte de personas que sufren traumatismos o golpes ligados a esta irresponsabilidad, un 12%, que no mueren pero que se llevan lesiones graves que impactan directamente en la calidad de vida. De ahí que sea tan importante celebrar a esa pandilla que no se deja intimidar por la presión social. Ahora que repasamos las consecuencias qué tanto nos bajonean, hay que analizar cinco razones por las que tenemos que enaltecer a quienes no toman cuando les toca manejar.

Decide no tomar para llevar segura a toda la pandilla de la fiesta a la casa

Si tú eres este tipo de persona, felicidades, estás haciendo la diferencia. Si tienes un amix, que toma decisiones pensando en los demás, celébrale inmediatamente pues está ayudando a cuidar tu vida. Demuéstrale tu cariño consintiéndole en cuánto tengas oportunidad.

Siempre sabe por dónde anda sin necesidad andar pidiendo indicaciones

¿GPS, Waze, Maps? Para la pandilla responsable y que estamos celebrando hoy, no son necesarios los mapas electrónicos, las rutas se le quedan grabadas y a la hora de regresar con bien a casa las invierte fácilmente para ir dejando a todos en sus respectivas casas o para llegar a la base central que servirá de after.

3. Tiene las mejores playlist y soundtracks para los viajes

En muchas ocasiones, quienes agarraron la fiesta y vienen de pasajeros quieren hacer el antro móvil en la nave. Sin embargo, los amix responsables tienen la capacidad de traer listas las rolas indicadas para que el viaje en carro sea una experiencia en sí misma. Bendito sea el cable auxiliar y la conexión por Bluetooth, pero más grande la pandilla responsable.

4. Es el fact checker del grupo y siempre recuerda las historias de las aventuras

Por obvias razones, los individuos a los que estamos celebrando hoy, tienen mayor capacidad para memorizar las anécdotas y son los fact checkers, o sea quienes dicen qué cosas sí pasaron y cuáles no. A veces la pandilla que toma en las fiestas y reuniones mezcla los recuerdos o se olvida de cosas, pero gracias a tu amix responsable los datos de las aventuras se registran tal cual son en el imaginario de tu grupo.

5. No le importa la presión social ni que le cuestionen, sabe lo que quiere y cuando lo quiere

Lo más destacable de quienes son responsables por no mezclar el volante con alcohol es que suelen sobrepasar la presión social, esa ola de comentarios que parecen inaguantables para la mente cualquiera; pero no para tu compita, que es más fuerte que una muralla. Gracias a esa voluntad de hierro se evitan accidentes y la vida de ti y de tu grupo son protegidas cuando salen de fiesta. Por esto y más no te olvides de celebrarle, enaltecerle y sobre todo agradecerle.

Gánate un viaje gratis con BEAT para que ahora seas tú quien se lleve a tu amix de fiesta

Ahora sí, te dejamos la chance para que te lleves un código de BEAT, la app de movilidad que usa los mejores autos eléctricos, para que puedas sacar de fiesta a tu pandilla, incluyendo a tu amix el responsable, y todos tomen unos tragos sabiendo que llegarán seguros a casa con un conductor profesional. ¿Lo mejor? Sería totalmente gratis.

Las primeras 20 personas que nos manden un correo electrónico a [email protected] con el asunto “va por mi amix” recibirán un código de $100 de BEAT para que lo usen en la app y hagan paro al amix que siempre se rifa. Las personas ganadoras serán notificadas vía correo electrónico.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON DIAGEO

Fuente: https://www.udg.mx/es/noticia/alcohol-provoca-muerte-3-cada-10-victimas-accidentes-automovilisticos