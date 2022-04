Las mascotas son más que eso para los chilangos, y es que a nuestros perritos los consideramos parte de la familia. En la ciudad habitan muchos perrhijos que vemos paseando en las calles, jugando en los parques, corriendo con sus dueños en las mañanas, o que son bien recibidos en los restaurantes pet-friendly, esto es solo una muestra de cuánto compartimos con ellos, y cuánto los queremos. Y como parte de nuestra responsabilidad, además de asegurar su buena nutrición, juego y espacio, es súper necesario estar al pendiente de su salud.

Por ello, te compartimos este quiz para saber en qué padecimientos tienes que estar al tiro para cuidar a Firulais.

Tu perrito se emociona al ver la correa, ¡sabe que van a dar un paseo! Pero, al estar en la calle, ¿qué hace?

A: Es el más popular en el parque y se le acerca a todos para darles la pata

B. Juega con un perro o anda de enamorado y después se revuelca en la calle.

C. Siente que en su vida pasada fue detective, se la pasa oliendo cada esquina y lugar, incluyendo las popós.

D. Lo suyo es estar entre los matorrales o arbustos inspeccionando toda la naturaleza.

Si le toca baño…

A. Casi nunca le toca baño, no le gusta mojarse

B. Se deja bañar pero enseguida corre a convivir con otros perros

C. Con el pelo mojado se ve flaco y parece que no come

D. Le cuesta trabajo respirar y se pone muy nervioso

Cuando notas algo raro en tu perro es porque…

A. Se rasca todo el tiempo, especialmente detrás de las orejas o cola.

B. Se lame o rasca constantemente e incluso tiene irritación en la piel.

C. Se comió algo que encontró tirado en el mercado o cerca de un puesto

D. Tiene tos o falta de apetito

Al jugar tu perro…

A. Prefiere ir con los otros peludos a jugar luchas

B. Va por la pelota pero se para a cada rato para rascarse

C. De pronto lo ves masticando un objeto no identificado

D. Corre hacia las plantas y se esconde entre los arbustos

Mayoría de A

Probablemente tiene garrapatas

Las garrapatas que habitan en los parques públicos, o espacios donde hay maleza cerca de las ciudades, pueden ser llevadas a los hogares cuando se suben a las mascotas o a una persona. Debes de realizar constantemente revisiones en partes como debajo de las orejas, entre sus patas, detrás de las patas, ingles, alrededor de la cola. Es importante estar al pendiente de ellas, ya que pueden subirse también en las personas, y transmitir diferentes enfermedades.

Puedes evitar que las garrapatas hagan daño a Firulais con Simparica TRIO®, una tableta masticable que elimina 11 especies de garrapatas durante todo un mes, matando las garrapatas que ya están en tu perro y las que podrían subirse después. Así quedará protegido del riesgo que representan estos parásitos.

Recuerda siempre consultar al Médico Veterinario

Mayoría de B. Es importante cuidarlo de las pulgas

La pulga es uno de los insectos más comunes en América Latina. No tiene que ver con la limpieza de tu perro, sino que es muy fácil que se le suban, pueden comenzar a picar en 5 minutos y poner hasta 1,300 huevos en 50 días. La reacción de un perro a las picaduras de pulgas puede variar, desde llagas e inflamación en la piel, hasta caída del pelaje e incluso enfermedades infecciosas debido a la comezón tan intensa que provocan.

Protege a tu peludo de estos parásitos con Simparica TRIO® que comienza a eliminar de inmediato las pulgas que están en tu perro, y mantiene esta protección durante todo el tratamiento. Es una tableta muy fácil de administrar, ya que tiene un sabor agradable para los peludos.

Mayoría de C. Protégelo de los parásitos intestinales

Es importante prestar atención a la higiene de tu mascota, con lo que también puedes prevenir enfermedades tanto de tu perrito como de los que conviven con él. Los perros infectados pueden contaminar el ambiente a través de sus heces, si tu perro tuvo contacto con esos desechos estará en riesgo de ingerir huevos de estos gusanos, que crecerán en su pancita.

Se recomienda desparasitar a los perros periódicamente con un tratamiento que incluya la eliminación de gusanos intestinales adultos, así como sus etapas inmaduras. Simparica TRIO® elimina parásitos intestinales y fases larvarias, por lo que será muy fácil y cómodo desparasitar a Firulais, ya que elimina también pulgas, garrapatas y previene la enfermedad por gusano del corazón, haciendo el trabajo de dos o más antiparasitarios, y no necesitas esconder la tableta en comida, le gustará mucho su sabor.

Mayoría de D. Cuídalo del gusano del corazón

La dirofilariosis es una infestación de gusanos que se albergan en el corazón y en las arterias pulmonares del perro. Cuando no se detecta a tiempo, provoca una enfermedad de evolución lenta con graves síntomas cardíacos y respiratorios que, en ocasiones, puede ser mortal. La enfermedad por gusano del corazón se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado.

Prevenir esta enfermedad es muy sencillo, una tableta de Simparica TRIO® elimina las fases inmaduras del gusano que la ocasiona, brindando así protección integral a los peludos.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON ZOETIS.

Simparica Trio 24 mg Reg. Q-1196-230. USO VETERINARIO. Su venta requiere receta médica. Consulte al Médico Veterinario. MM-19327