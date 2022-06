Comer frutas y verduras no sólo es la voz rápida de los comerciales de TV y de radio, o el hecho de que tu jefecita te obligara de peque a comer el brócoli no era nada más porque sí; tomar jugo verde o smoothies no solo es moda, todo eso tiene una razón muy importante: es una cadena súper importante de vitaminas y nutrientes.

Alimentarse sanamente tiene que ser un hábito adquirido desde peque, ya que si no comemos saludable y balanceado desde temprana edad, en la adultez cuesta más trabajo, siendo consecuencia lo que conocemos como remilgosos, o de plano, no tener salud plena debido a la insuficiencia de nutrientes a temprana edad.

Sin embargo, para asegurar una buena dosis de vitaminas, se puede combinar una sana alimentación con un multivitamínico que apoye al desarrollo físico y mental de niñas, niños y adolescentes. Sus activos con distintas vitaminas, minerales y lisina, ayudan a mantener un equilibrio para su pleno desarrollo, mientras fortalece su sistema inmune, lo que conlleva a incrementar los niveles de energía, mejorar el estado de ánimo, y la memoria, entre otros beneficios.

A la par, es bien importante tener como prioridad al grupo alimentario de frutas y verduras. Si te estás preguntando cuánto es lo ideal para aprovechar los micronutrientes, te explicamos: la pirámide nutricional aconseja que sea el grupo más importante en la alimentación diaria (no, no cuenta la cebollita de los taquitos, o las papas fritas). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infancias deben consumir 2 tazas al día, una de verduras y una de fruta desde los 2 años, hasta incrementarlo a 2 de fruta y 3 de verduras para adolescentes de 14 a 18 años.

Se recomienda que se consuma una dieta multicolor, es el secreto para hacer una ensalada más rica en vitaminas y más sabrosa también, así como es mejor combinar las frutas para generar sinergia”: sus efectos se multiplican y genera un mayor poder antioxidante.

Puedes aprovechar los nutrientes de varios frutas o verduras, que a veces no les damos crédito suficiente, por ejemplo, ¿sabías que la fruta con más vitamina C es el kiwi, no la naranja? O que media taza de higos tienen la misma cantidad de calcio que media taza de leche, que comer la fruta antes de la comida favorece la digestión, y que consumir verduras de temporada le echas una manita al medio ambiente.

La comida no siempre significa buen alimento, pero es importante reflexionar acerca de nuestro consumo, investigar los nutrientes que aporta cada fruto o verdura para consumirlos con gusto, así como inventarse unas recetas chidas para no aburrirse y disfrutarlos más. A la par de ello, puedes apoyar el desarrollo de los peques con Pharmaton® Kiddi y dando el mejor ejemplo en casa. Además de estimular su apetito, Pharmaton KIDDI promueve el desarrollo físico y mental de tus hijos 1

