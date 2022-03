El comité de Salud de la CDMX analiza si es buena idea recomendar a las personas ya no usar cubrebocas en lugares abiertos.

La Ciudad de México no se quitará aún el cubrebocas ni en espacios públicos ni en cerrados.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que todavía no es pertinente esta medida pese a la baja en el número de contagios y hospitalizaciones en la capital.

Explicó que aunque en la ciudad el gobierno no obliga a las personas a usarlo, pues no hay sanciones si no se trae, aún la Secretaría de Salud no da su visto bueno para recomendar dejar de usarlo.

“La Secretaría de Salud todavía no se convence del retiro, pero se discute en el comité de Salud. En el momento en que la secretaría decida que es pertinente se hará”, dijo la mandataria en conferencia.

La ciudad se mantiene el semáforo verde y con mínimos históricos en los ingresos hospitalarios, además de reducción de 99% en los casos positivos detectados en marcoquioscos y centros de salud.

Pues ahora se tienen 120 positivos al día, mucho menos que los 7 mil 800 que fue el máximo histórico. La positivad promedio semanal es de entre 6 y 8%.