Conoce cuál será el pronóstico del clima para este viernes 21 de julio y para el fin de semana en la CDMX y Edomex.

¡Al fin es viernes! Vas a descansar y quizás tengas planes para este fin de semana… lo mejor es que revises el pronóstico del clima para que nada arruine tu itinerario. Conoce a qué hora se espera lluvia este viernes 21 de julio y cuál es el pronóstico del clima en la CDMX y Edomex.

Checa también: ¡Saca las cubetas! Anuncian cortes de agua en CDMX y el Edomex

Si vas a salir, es una buena idea que cargues alguna prenda a prueba de agua, un paraguas que no se voltee y unos zapatos resistentes, pues se pronostican lluvias fuertes en la Ciudad de México.

Clima para el viernes 21 de julio

Para que te vayas previniendo, te contamos que se esperan lluvias a partir de las 18:00 horas, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX.

A pesar de que la temperatura máxima que se pronostica es de 27° Celsius, es mejor que no te vayas a confiar. Hazle caso al dolor de rodilla y llévate un paraguas e impermeable.

¡Excelente viernes! Hoy tendremos ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado en la capital del país.



Se pronostican lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.



Toma tus precauciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/jRleJReG2b — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 21, 2023

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la CDMX tendrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) con una temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °.

En el Edomex se esperan lluvias fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C.

Para CDMX y Edomex se pronostica viento con rachas de 40 a 60 km/h.

Pronóstico del clima para el fin de semana

¡Aguas con la lluvia! ante el pronóstico del clima ten cuidado al caminar sobre piso mojado. Foto: Cuartoscuro

Sábado 22 de julio

Si tienes planeado pasar el fin de semana fuera de casa considera que en la Ciudad de México se pronostican intervalos de chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm), tanto para el Estado de México.

Domingo 23 de julio

Si no te importa que vayan a seguir las lluvias y gozar del dominguirri es mejor que te lleves un rompevientos, no saques tu paraguas de la mochila y uses calzado contra el agua porque seguirán los chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en la CDMX y Edomex.

Precauciones ante las lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) informó que ante las lluvias fuertes que se pronostican en la Ciudad de México para este fin de semana y que se extenderán hasta el 25 de julio, se tomen las siguientes precauciones:

Si usas bicicleta, usar impermeable que tenga reflejante

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Cerrar puertas y ventanas

Ser precavidos ante deslaves, flujos de lodo, desbordamiento de ríos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de escaso drenaje

⏺️Aviso especial por lluvias fuertes en Ciudad de México



Del viernes 21 de julio y hasta el martes 25 julio, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en territorio capitalino; no se descarta actividad eléctrica y posible caída de granizo.



Toma tus precauciones y mantente… pic.twitter.com/XzjTLFMJEw — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2023

Para saber cómo sobrevivir a la CDMX, suscríbete a nuestro newsletter: https://www.chilango.com/newsletter/