La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue notificada sobre su inhabilitación por el delito de abuso de funciones.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que impugnará la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que la inhabilita por un año..

La resolución de la Primera Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa ordena su inhabilitación por un año, por el delito de abuso de funciones, por el cierre del Deportivo Guelatao en octubre de 2021.

Cuevas dijo que fue notificada este lunes a las 5 de la tarde, a través del Órgano Interno de Control de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre la resolución que la inhabilita.

La alcaldesa tiene 15 días para apelar la sentencia, ya que esta no aplica de manera inmediata.

En conferencia dijo que no se va a detener por nada ni por nadie. “No me voy a mover, no me voy a quitar por la gente. El tema del deportivo Guelatao es un tema absurdo”, aseguró.

Explicó que cerró el deportivo por 41 días porque los mismos trabajadores se lo pidieron, para que revisara la seguridad del lugar.

Agregó que hay 5 dictámentes que señalan que el deportivo tiene afectaciones.