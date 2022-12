Desde este 1 de diciembre, los autos con placas foráneas deberán tramitar el Pase Turístico de Puebla para que puedan circular por la zona metropolitana.

El documento será gratuito, sin embargo, deberá tramitarse ante la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT).

Puede solicitarse con una vigencia de 14, cinco o tres días. Otra opción para poder transitar por el estado en tu auto será adquirir el holograma de Testificación Vehicular, que es como una verificación.

Los vehículos que no porten el holograma de verificación o pase turístico de Puebla, no podrán circular ningún día de la semana, independientemente de la activación del programa “Hoy no circula”.

Los coches que no respeten las reglas podrían ser multados económicamente con 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), las cuales actualmente equivalen a mil 924 pesos o 2 mil 866 pesos, según sea el caso.

Sin embargo, hay excepciones a esta nueva medida, pues la dependencia precisó que estas nuevas disposiciones son para aquellos estados que no formen parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME), integrada por Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.