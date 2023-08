La tecnología bancaria ha avanzado tanto que casi cualquier movimiento financiero lo puedes realizar desde donde estés y a la hora que quieras, sin desplazarte ni estar a expensas de un horario en una sucursal bancaria.

Hoy en día, para hacer depósitos bancarios, pagar la luz, el agua u otros servicios ya no es necesario pasar horas en una fila interminable en el banco, hoy, lo puedes hacer desde la comodidad de tu teléfono celular.

Santander lo sabe y por eso cuenta con la aplicación SuperMóvil, con la que puedes pagar la luz, el agua o depositar saldo a tu mamá, tus amigues o tu crush. ¿Cómo funciona? Aquí te explicamos.

Comienza por descargar la app SuperMóvil

Ya sea que tengas un teléfono con sistema operativo android o iOS, puedes descargar la aplicación SuperMóvil, en pocos pasos y teniendo a la mano datos como tu código de cliente o número de tarjeta, una autentificación de tus datos, creación de contraseña y listo ¡Comienza a hacer tu vida financiera más fácil y accesible que nunca!

¿Qué puedo hacer desde la app SuperMóvil Santander?

Retiro sin tarjeta

Retira dinero en efectivo desde cualquier cajero Santander sin usar tu tarjeta. La app te generará un código y con él puedes retirar dinero sin usar el plástico.

Transferencias rápidas

Con la app SuperMóvil ahora puedes transferir de manera inmediata sin esperar 30 minutos a que la cuenta quede dada de alta, aplica para Santander y otros bancos.

Pago de servicios

En tu app puedes registrar tus cuentas de luz, agua y hasta gas, para hacer el pago puntualmente cada mes o bimestre.

Recargar saldo

¿Te quedaste sin saldo en tu cel? No te preocupes, desde la app puedes recargar tiempo aire, como en los viejos tiempos que ibas a la tiendita. También lo puedes hacer a otros números como el de tu crush, así no tendrá pretexto para no enviarte mensajes o llamarte.

Bloquear tu tarjeta y solicitar una reposición

Como lo lees, ya no tienes que ir a una sucursal para solicitar el bloqueo de tu tarjeta ni para la reposición del plástico, con la app de Santander lo puede hacer en unos cuantos clics desde tu celular.

Así que ya lo sabes, digitalízate y no pierdas tiempo en filas en sucursales bancarias, descarga la app SuperMóvil, de Santander.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON SANTANDER