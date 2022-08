¡Adiós a las micros! La Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer el nuevo servicio zonal Aragón.

Pon mucha atención, porque se trata del nuevo corredor que dará servicio en sustitución a las 58 y 88 de la zona Norte de la capital.

De acuerdo con las autoridades, estas modificaciones son parte de las acciones para brindar un servicio seguro y de alta calidad para las y los usuarios del transporte público.

“Se dará paso a la extinción de las concesiones individuales de las rutas 58 Y 88, esto para dar inicio a una nueva empresa de transporte público”, indicó.

Toma nota, este nuevo servicio zonal Aragón, tendrá una extensión de recorrido aproximado de 113.13 kilómetros considerando ambos sentidos de circulación.

De esta manera se logrará conectar 86 calles de la ciudad, beneficiando a las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Las vías principales que abarca este servicio son Av. José Loreto Fabela, Av. Oceanía, Av. Circunvalación y Congreso de la Unión; aquí puedes consultar todas las vialidades.

Además, se establecen las siguientes medidas para mejorar la operación de este corredor:

a) La prohibición de sitios, bases, lanzaderas y paradas para el ascenso y descenso de vehículos de transportes públicos ajenos al corredor de transporte, con excepción de los ya existentes, mismos que deberán armonizar su operación.

b) La restricción de la circulación de otro transporte público colectivo en las vialidades en que opera el servicio zonal de transporte, con excepción de los ya existentes, siempre y cuando no tengan el mismo origen – destino.

c) La restricción de la circulación de los concesionarios individuales de transporte colectivo que actualmente prestan los servicios en los recorridos descritos y que no acrediten la titularidad de su concesión o decidan no integrarse al Servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros del Servicio Zonal “Aragón”.

d) El retiro de equipamiento auxiliar, servicios y elementos incorporados a la vialidad, no necesarios para la operación del corredor de transporte.