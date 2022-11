Una mujer cayó del camión en Periférico, luego de que el operador de la unidad transporte público le impidiera bajar de la unidad.

A través de redes sociales, Monserrat denunció que este martes tuvo que saltar de un camión, a la altura de Toreo, porque el chofer no la quería dejar bajar.

“Yo hoy salgo con buenos golpes pero viva”, escribió.

De acuerdo con la usuaria, dos conductores se bajaron en ese instante para auxiliarla.

“Cuántas no tienen esa suerte. Ya basta de vivir así”, denunció.

La mujer cayó del camión, publicó unas fotografías en las que se pueden observar lesiones en un pie y una mano.

Al respecto, la cuenta oficial de SEMOVI para realizar denuncias sobre el transporte público, “VigimoviCDMX”, se puso en contacto con ella para darle seguimiento al caso.

Hoy tuve que saltar de un camión en Periférico, a la altura de Toreo, porque el chofer no me quería dejar bajar.



Dos conductores se bajaron en ese instante para auxiliarme.



Yo hoy salgo con buenos golpes pero viva.



Cuántas no tienen esa suerte.



Ya basta de vivir así. pic.twitter.com/SFN0lhjzUh