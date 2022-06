Entró en vigor la nueva tarifa y también los operativos para verificar que cumplan con lo prometido. En el primer día, la Secretaría de Movilidad reportó 30 microbuses suspendidos por distintas irregularidades.

En conferencia de prensa, Andrés Lajous, secretario de Movilidad, explicó que los operativos comenzaron desde las 6:30 de la mañana en 14 puntos en Taxqueña, Universidad, Tacubaya, Tláhuac, Huipilco, Cuajimalpa, Puerto Aéreo, 18 de marzo, Viveros, Coitia, Migue Ángel de Quevedo y Mixcoac.

Se reviso que los transportistas cumplan con la tarifa autorizada, que porten uniforme, que cuenten con póliza y licencia de conducir vigente y que no haya acompañantes en la unidad.

Durante esta primera jornada se realizaron 540 revisiones, en las que se encontró que 94.4% cumplió con las reglas establecidas por la Semovi, mientras que 30 microbuses fueron suspendidos por distintos incumplimientos.

De los 30, una unidad fue suspendida por no respetar la tarifa autorizada, 9 debido a que el conductor no portaba el uniforme, 14 porque no contaban con licencia vigente y 6 por no tener póliza de seguro vigente.

Lajous explicó que tras las revisiones, personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) coloca la calcomanía de suspensión en la unidad y con esta no puede circular ni ofrecer el servicio.

Sin embargo, a lo largo del día continuarán las revisiones en otros puntos de la ciudad.

A las 10:30 iniciaron los operativos en Santa Martha, Barranca del Muerto, Iztapalapa, Potrero, Balbuena, Observatorio, Dr. Galvez, Tacuba, Deportivo Xochimilco, Pantitlán, Indios Verdes, San Lázaro, etc.

También aclaró que no se tratan de operativos sorpresa y que las organizaciones saben que van a continuar y conocen cuáles son las reglas que deben cumplir.

También hizo un llamado para que los usuarios sigan realizando sus denuncias en caso de que detecten unidades o conductores que no respeten las medidas.

En 14 puntos de la #CiudadDeMéxico aplicamos este día, de manera simultánea, los operativos de revisión al Transporte Público Concesionado🚌



En conjunto con la @SSC_CDMX @inveacdmx suspendimos a 30 unidades por incumplimiento a los compromisos establecidos. pic.twitter.com/iRPWxLFuYX — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) June 15, 2022