La Secretaría de Marina (Semar) tomará el control del funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó este miércoles 28 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las razones y qué implica esta medida? Acá te contamos la explicación que dio el mandatario.

El AICM es el aeropuerto con mayor tráfico aéreo del país, pues tan sólo en 2022 movilizó a más de 46 millones de personas, de acuerdo con estadísticas de la terminal aérea. Actualmente, depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera que la Secretaría de Marina se hará cargo de la operación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, donde ya realiza operaciones de seguridad.

López Obrador afirmó que la Marina ya está a cargo del control de la vigilancia del aeropuerto y destacó que a partir de esto, se redujo el robo de maletas así como el contrabando de droga.

“La Secretaría de Marina va a estar a cargo del aeropuerto de la Ciudad de México, ya está a cargo del control, de la vigilancia del aeropuerto de la Ciudad de México; ha hecho un muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto lo controlaba el narcotráfico”, aseguró López Obrador.