Durante junio y julio los clásicos del rock sonarán en el Cenart a través de sesiones de apreciación musical que incluyen a The Beatles.

Si viviste la década de los 60, esta es tu oportunidad de recordarla en grande. Y si solo la conoces a través de su música, en este evento tendrás la oportunidad de conocer más acerca de aquellos años que vieron nacer a las bandas más legendarias del Rock.

Así serán las sesiones de apreciación musical en el Cenart

Las sesiones de apreciación musical en se llevarán a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca de las Artes del Cenart.

Estarán encabezadas por Juan José Escorza, quien guiará al público a través de cinco de los álbumes más importantes de la historia del rock.

Escorza fue Coordinador y Subdirector de Investigación del INBA y director de la revista musical especializada Heterofonía. A través de sus conocimientos complementará la escucha de los álbumes con análisis y datos sobre la historia del rock. Además, fomentará el debate entre los asistentes.

¿Qué bandas se escucharán en las sesiones además de The Beatles?

Los clásicos del rock comenzaron a sonar en el Cenart el 1 de junio con el análisis del álbum Highwat 61 Revisited de Bob Dylan.

Además, las sesiones continuarán los jueves de junio y julio con banas como The Doors, The Beach Boys y The Rolling Stones.

Si eres fan de The Beatles, la sesión que interesa se llevará a cabo el jueves 29 de junio. Podrás escuchar el álbum Revolver de 1966. Este incluye temas como “Yellow Submarine”, “Eleanor Rigby” y “She Said She Said”, entre otros.

Portada de Revolver, álbum de The Beatles

El calendario completo de las sesiones de apreciación musical del Cenart para junio y julio es el siguiente:

Pet Sounds de The Beach Boys – 15 de junio

– 15 de junio Revolver de The Beatles – 29 de junio

– 29 de junio The Doors de The Doors – 13 de julio

– 13 de julio Let it Bleed de The Rolling Stones– 27 de julio

Todas las sesiones son gratuitas. Lo único que tienes que hacer es caerle al Centro Nacional de las Artes. La cita es a las 17:00 horas en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

Foto: Facebook del Centro Nacional de las Artes

