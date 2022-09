Te decimos horarios, por dónde debes llegar y qué no puedes llevar para que no te regresen en los accesos.

¡Arre! Llegó el día. Este domingo se presentará gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. Si te vas a lanzar a cantar “¡ya supééérame! te decimos horarios, por dónde debes llegar y qué no puedes llevar para que no te regresen en los accesos.

El concierto iniciará a las 20:00 horas, pero los accesos principales, que se encontrarán en las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez, abrirán a partir de las 14:00 horas.

Ahí se colocarán filtros para garantizar la seguridad de los asistentes.

Si no alcanzas lugar en el Zócalo, puedes ver el concierto en alguna de las 20 pantallas instaladas en dichas calles, así como en la Avenida Juárez, a la altura de la Alameda Central.

Qué no llevar

Las autoridades recomiendan no llevar objetos punzocortantes, no acudir con sillas u objetos voluminosos, envases de vidrio, latas, hieleras, aerosoles, rayos láser, drones y pirotecnia, no llevar bebidas alcohólicas, así como cuidar sus objetos de valor y no perder de vista a menores de edad.

Qué sí llevar

Te recomendamos usar en todo momento tu cubrebocas, llevar zapatos o tenis cómodos, chamarra y binoculares, y llevar impermeable en lugar de paraguas para no afectar la visibilidad del resto.

Cómo llegar

Planea tu ruta con tiempo porque las estaciones del Metro Zócalo y Allende estarán cerradas; las estaciones Bellas Artes y Pino Suárez de la Línea 2, y las estaciones San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 son tus opciones para llegar pues son las más cercanas al Zócalo.

Si no puedes ir al Zócalo, el concierto se transmitirá a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Habrá un despliegue de 2 mil 810 elementos policiacos, 330 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito con apoyo de 19 vehículos, cinco motocicletas, dos grúas y dos helicópteros.

En caso de requerir atención médica habrá 100 elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), y apoyo de las cámaras de videovigilancia del C2 y C5 para el monitoreo.