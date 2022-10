La tarde de este lunes 17 de octubre ocurrió una balacera en Plaza Metrópoli, ubicada en la colonia Escandón

La tarde de este lunes 17 de octubre ocurrió una balacera en Plaza Metrópoli, ubicada en la colonia Escandón.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos delincuentes se enfrentaron a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes frustraron un asalto.

Los hechos ocurrieron en el exterior de la plaza comercial, ubicada en la avenida Patriotismo, esquina con calle 11 de Abril, en la alcaldía Benito Juárez.

Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que elementos de la dependencia frustraron un robo a un cuentahabiente.

Por estos hechos, uno de los asaltantes perdió la vida, mientras que otro se encuentra herido y un policía resultó lesionado con un golpe en la cabeza.

¿Qué hacer durante una balacera?

Conservar la calma. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos.

Si oyes disparos o ves al tirador:

Tírete al suelo.

No te arrodilles o agaches.

Suelta todo lo que estés sosteniendo.

Espera hasta que identifique al tirador.

Retírate, si es posible.

No corras, no empujes, no grites, al oír los disparos:

Si corres, podría estar dirigiéndote en la dirección donde se originaron los disparos.

Correr también podría atraer la atención del tirador.

