Aunque no fue significativo del aumento del precio del Gas LP en CDMX, ahora te costará un poco en esta semana

No te llevó el baile el gasero, subió el precio del Gas LP en CDMX. Aunque no fue significativo el aumento, esto no quita que te costará unos pesos más a tu cartera, por lo menos en esta semana que comenzó a correr el domingo 9 hasta el sábado 15 de abril.

Y es que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la Secretaría de Energía (Sener) publicó, como cada semana, la lista de precios máximos del Gas LP en CDMX, así como las otras entidades federativas del país.

¿Cuánto subió el Gas LP en CDMX?

De acuerdo con el reporte de la dependencia federal, las 16 alcaldías presentaron un aumento en comparación con la semana anterior. Del 2 al 8 de abril, el precio por kilogramo con IVA era de 17 pesos con 41 centavos, mientras que el precio por litro con IVA era del 9.40 varos.

En cambio, para esta semana del 9 al 15 de abril, el precio por kilogramo con IVA es de 17 pesos con 50 centavos, mientras que el precio por litro con IVA será de 9.45 varos.

Recuerda que con este anuncio se busca que las empresas respeten el precio del Gas LP. El objetivo es evitar cobros desmesurados a las familias mexicanas que utilizan este recurso para preparar alimentos o calentar su agua.

