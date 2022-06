El pasado sábado 25 de junio, nuestra ciudad vivió uno de los más grandes eventos en donde se celebró la diversidad y la libertad de ser. Más de 250 mil personas se reunieron en el Ángel de la Independencia para iniciar la marcha del orgullo LGBT+ con destino al Zócalo.

A las nueve de la mañana, la Zona Rosa comenzó a llenarse de colores: parejas, grupos de amigxs, familiares y hasta mascotas con las banderas de la comunidad, llegaron en multitudes cruzando la calle de Génova para desembocar en Reforma, miles de historias se unían para alzar la voz, disfrutar y empoderar la diversidad.

El amor y la buena vibra nunca faltaron, entre los letreros más vistos figuraban los de “Besos y abrazos gratis”; algunos más con la leyenda “Abrazos de mamá” dieron pie a conmovedoras escenas que nos sacaban una que otra lagrimita.

¡Que no bajen los ánimos!

A pesar de la larga espera para comenzar a marchar y un calor bastante fuertecito, no hubo mejor remedio que seguir bailando mientras nos echábamos unas Michelob Ultra Hard Seltzer de Spicy Piña bien “helodias”, por cierto. Y como nos dijeron “una no es ninguna”, esa fue nuestra justificación perfecta para sentirnos mejor y aceptar más de tres latitas.

Sin más preámbulo, después de tres horas de espera y ya un poco entonadxs, se dio el banderazo. Ahora sí, el bailongo se dejó caer con toda su gracia y los 140 carros alegóricos comenzaron a circular por Reforma con destino al concierto del Zócalo, mientras muchxs de nosotrxs nos refugiábamos de la lluvia en los antros del Centro y la Zona Rosa.

Por más de 40 años, nuestra capirucha ha sido testigo de la marcha del orgullo; sin embargo, celebrarlo no es cosa de un solo día, sigamos festejando la magia de ser quienes somos, la libertad y la autenticidad que tenemos. Siempre será el momento perfecto para celebrar la diversidad, no importa que estemos horas bajo el sol y la lluvia, no dejaremos de gritar ni de bailar porque el amor está en el aire y #LobIsLove es nuestra mejor actitud.

Sigamos compartiendo el amor con todxs, porque cada momento es el mejor para vivir tu orgullo.

¿Por qué es tan importante esta fecha para la comunidad? A pesar de existir el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la comunidad LGBT+, en las marchas se alza la voz porque aún hay personas agredidas por su orientación sexual o identidad de género.

Aquí te van algunas razones por las que no debes dejar pasar la marcha del orgullo LGBT+ para el 2023:

• Empodera la causa y a lxs integrantes de la comunidad.

• Genera empatía sobre las diferentes razones para alzar la voz. Existen muchos colectivos y grupos dentro de la comunidad y es bueno comprender el porqué de cada uno.

• Concientiza a los grupos no pertenecientes a la comunidad.

• Disfrutamos la diversidad, celebramos bailando mucho y hacemos nuevas amistades.

Además descubrimos nuevos colores y sabores como esas Michelob que nos hicieron más leve la espera de un día inolvidable.

