Rifadxs se van a ir lxs alumnxs de la CDMX, ya que este miércoles 14 de junio no tendrán clases y esta es la razón.

Lxs alumnxs en la CDMX tendrán un gran ombligo de semana, ya que este 14 de junio serán suspendidas las clases en los planteles de educación básica de la capital del país. Es decir, lxs estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que asistir a la escuela este miércoles.

“La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informa que, el miércoles 14 de junio de 2023, se suspenderán las actividades escolares en todas las escuelas públicas de Educación Básica de la Ciudad de México”, informó la dependencia federal en un comunicado.

¿Por qué no habrá clases este miércoles 14 de junio en CDMX?

La razón, señaló la SEP, es porque el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación participará en las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Estos comicios están convocados por las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México.

Pero ojo, no habrá puente. Las autoridades educativas indicaron que las actividades se retomarán el jueves 15 de junio en todas las escuelas públicas de los tres niveles mencionados.

Y el sábado 17 de junio, ¿habrá clases?

Pero no todo es miel sobre hojuelas. En los 32 estados de la República Mexicana, lxs niñxs y adolescentes tendrán que asistir a la escuela el próximo sábado 17 de junio por las actividades de la estrategia de prevención de adicciones del Gobierno de México, llamada “Si te drogas, te dañas”.

“Se trata de que todos tomemos en cuenta la importancia de prevenir adicciones, desde las 10 de la mañana estaremos haciendo actividades en todo el país”, señaló la titular de la SEP, Leticia Ramírez, este martes 6 de junio en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lxs alumnxs en la CDMX tendrán un gran ombligo de semana, ya que este 14 de junio serán suspendidas las clases. FOTO: Cuartoscuro

Vale recordar que esta es solo una parte de la estrategia. Desde el pasado 17 de abril, la plantilla docente de todo el país comenzó con charlas de 10 a 15 minutos con el alumnado sobre las adicciones.

Eso sí, todo parece indicar que no habrá sanciones por faltar a estas actividades. La secretaria de Educación Pública no señaló que sea obligatorio asistir a las escuelas. Sin embargo, no está demás presenciar las actividades para prevenir el consumo de drogas y luego una salida en familia.

