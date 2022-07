Es que la chaviza ya no es como antes… ¿Sabías que el lapso de atención de la generación Z (nacidos a partir de 1995) es de solamente 8 segundos? Si no te rifas en ese tiempo con algo interesante, ¡pum! Se distraen y adiós aprendizaje. Los cambios generacionales siempre significarán un reto educativo, por eso es bien importante ya no quedarse en el pasado y renovarse constantemente para andar al día y transmitir conocimientos de manera efectiva.

Pero además de ello, se acostumbraron desde peques a usar la tecnología de manera intuitiva, y su dispositivo móvil es una extensión más de su cuerpo, por decirlo así. Son quienes le ayudan a los tíos a usar las plataformas de streaming, o explican cosas de tecnología, se saben el Tik Tok de moda y ya escucharon todos los discos nuevos en Spotify y, lo más importante, ya no preguntan a la gente “¿por qué?”, sino que resuelven sus dudas en Google.

Pero, ¡alto ahí! No todas las respuestas las tiene el internet, sino que para ello es necesaria una alfabetización digital dirigida a la resolución de problemas, o sea, enseñarle a la bandita Z cómo llegar al contenido oportuno o verídico y entenderlo de manera rápida, procesarlo y actuar.

Esa chamba la lleva a cabo Progrentis en sus cuatro ejes: Comprensión, Pensamiento crítico, Atención y Alfabetización digital. Y si en tu escuela, o en el colegio de tus peques, no cuentan con este sistema aún, te explicamos qué es.

Progrentis es una metodología enfocada en el desarrollo de las infancias, que tiene el objetivo de fortalecer su comprensión, habilidades de toma de decisiones, pensamiento, resolución de problemas, alfabetización digital, entre otros. Ofrece resultados en más de 90 destrezas cognitivas, llevando a sus estudiantes del conocimiento a la acción.

Progrentis certifica por resultados a los mejores colegios de México y el mundo. Con procedimientos a nivel internacional, logra dirigir a los institutos a resultados antes inimaginables en comprensión. Así, desarrollan capacidad atencional, entrenamiento y desarrollo de pensamiento lógico/matemático y computacional e, incluso, perfilan a cada estudiante dependiendo sus competencias.



Los estudiantes aprenden a tomar decisiones y resolver problemas, esto provoca el desarrollo del criterio, el cual puede ser la base del éxito en la vida personal y laboral. Esto al mismo tiempo que reciben atención personalizada que ayuda a desarrollar las habilidades de los estudiantes.

Ahora que ya sabes los beneficios del sistema Progrentis, que está presente en varios colegios prestigiosos, también puedes solicitarlo para aprender en tu escuela o la de tus peques.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON RED PROGRENTIS.