El mundo cada vez le exige más capacidades a las infancias pues, para adaptarse al ritmo tan acelerado de la modernidad, requieren de empezar a adquirir cualidades desde una edad más temprana. Hasta hace unos años el saber otro idioma, o más concretamente el inglés, era una tarea para los estudiantes de universidad o para adultos que buscaban abrirse más puertas laborales; sin embargo, los tiempos regidos por el internet y la supresión de fronteras le exigen a nuestros peques que hablen el idioma universal.

Ahora que los peques están de vacaciones es el momento perfecto para que evalúes si su educación actual les permitirá alcanzar ese nivel de dominio de otra lengua. Es por ello que te compartimos tres tips para que tu familia se acerque a dominar el inglés para abrirse puertas como con una llave maestra:

Inscribir a tus peques en una escuela bilingüe con respaldo internacional

La base de la pirámide que implica criar infancias bilingües conlleva una educación formal; es decir, que se les enseñe el idioma en sus escuelas durante el mayor tiempo posible para que no sólo se expongan al inglés, también obtengan vocabulario y se desarrollen casi al parejo que su lengua materna. Para esto te recomendamos al Instituto Educación y Patria, mismo que está comprometido a que las infancias alcancen la certificación Cambridge antes de terminar la secundaria.

El modelo educativo que se sigue en este instituto ubicado en la zona de Tlalnepantla busca enseñar aspectos del idioma que se pueden aplicar en la vida diaria, mismo que se sustenta en la formación continua del profesorado. Por si fuera poco, este colegio maneja una educación trilingüe en la que el francés se imparte como tercera lengua junto a una formación con base en el desarrollo humano, la vida sustentable, emprendimiento, música, danza y una educación tecnológica basada en STEAM (Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, Artes y Matemáticas) que se enfoca en la robótica y los medios digitales.

Instituto Educación y Patria

Dónde: Avenida San Rafael Sta. Cecilia 54, Col. Sta Cecilia Tlalnepantla, Edo. Mex

Teléfono: 55 5311 5639

https://institutoeducacionypatria.edu.mx/

Conoce más aquí

Ponles películas y series en inglés

Para complementar la formación escolar, las infancias deben empaparse en el idioma como lo hacen con su lengua materna: absorbiendo vocabulario durante sus momentos de esparcimiento, además de sus periodos de estudio. Algo que puede ayudarles bastante desde su niñez es que su entretenimiento lo consuman en inglés.

A diferencia de quienes crecimos hace ya algunas décadas, ahora hay muchas opciones para consumir contenido entretenido y educativo y cuyo idioma puede elegirse, ya sea en la televisión de paga, la abierta mediante la opción de SAP y las cada vez más importantes plataformas de streaming.

Lo ideal es que tus infancias consuman los mismos programas que verían en español pero en inglés, pero algunas sugerencias que tenemos para ti es por ejemplo algunos contenidos que fueron desarrollados para que los peques aprendan vocabulario y algunos ejemplos son Dora la exploradora; Las pistas de Blue o Paw Patrol. En el caso de que no tengas acceso a televisión de paga para poder sintonizar los canales en donde puedes ver estos programas, puedes ir al canal de YouTube del canal que los emite, ya que ahí accederás a extractos de sus contenidos desde cualquier tablet, computadora o teléfono celular. Además si no te decides sobre qué programa ponerles el canal cuenta con una emisión en vivo las 24 horas del día.

Habla con tus infancias lo más que puedas en inglés además de cantarles y leerles

Dado que tus peques estarán recibiendo estímulos en español prácticamente siempre dado que viven en México, si tu objetivo es que sean bilingües, debes de poner un esfuerzo extra para que el inglés se les impregne lo más posible. Recuerda que sólo tenemos una cantidad finita de horas por día por lo que debes aprovecharlas bien. Para complementar la formación escolar y el vocabulario que puedan aprender de la TV y el cine, es importante que tú o alguno de sus cuidadores o tutores les hables, les canten y les leas en inglés.

Además de las canciones infantiles para aprender el inglés con las que muchos fuimos criados, según recomienda la Dra. Erika Hoff, psicóloga del desarrollo en un artículo sobre las infancias bilingües, es importante que los peques reconozcan la utilidad de la lengua que están aprendiendo. Son importantes los esfuerzos a exprofeso como cantar canciones por ejemplo: “Twinkle, Twinkle, Little Star” (¿Estrellita donde estás quiero verte titilar?) o “Old McDonald Had A Farm” (El viejo McDonald tenía una granja); mismas que recomienda el propio British Council.

Sobre lecturas recomendadas en familia el mismo Consejo Británico recomienda: Three Little Piggies (Los tres cerditos), The Ugly Ducking (El patito feo) o The lion and the mouse (El leon y el ratón). Dado que estos relatos son comúnmente conocidos y leídos por los peques en español es más fácil que logren relacionar conceptos y aprender vocabulario, además de que escuchar historias conocidas puede generar mayor confianza en el idioma.

Sin embargo, es mucho más beneficioso que un hablante del nativo inglés o alguien que lo domine le platique cosas interesantes a tus peques: Situaciones del día a día, asignar las tareas de la casa, contar anécdotas del pasado familiar o platicar la de la propia vida escolar de las infancias.

El camino para que las infancias se vean involucradas con el inglés es arduo, ahora para ser bilingües es más complicado, pero no imposible. En la medida en la que les dediques tiempo más cerca estarás del objetivo de que tu familia pueda fortalecer su currículum y también de que puedan abrir puertas laborales e interpersonales gracias al manejo del idioma universal.

