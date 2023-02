Prohíben bailes con banda sonidera en Kiosko Morisco en Santa María la Ribera después de 12 años de fiesta.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que prohibió bailar con banda sonidera en Kiosko Morisco por el alto volumen de la música y quejas de los vecinos.

Durante 12 años, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc se han organizado para bailar salsa, danzón y cumbias en la alameda de Santa María la Ribera cada domingo. Sin embargo, hace dos semanas, la alcaldesa anunció parar con la fiesta por presuntas quejas de los vecinos ante el alto volumen de la música.

Ante esto, un grupo de sonideros convocó un bailongo frente a la casa de la alcaldesa, la alcaldía cortó la luz de la alameda y se desencadenó una pelea entre golpes y jalones en el intento de decomisar el equipo de sonido que mantenía el baile en el parque.

Así la represión de la alcaldesa del PRIAN en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.



¿El "voto de castigo" era para Morena o para el mismo pueblo? 🤔 pic.twitter.com/iKZmnW9LkM — Polo Puga (@polopugamx) February 19, 2023

“Tenemos más de cuatro meses invitando al sonidero a que bajara la música, se escuchaba muy fuerte, ya había muchas quejas de vecinas y vecinos. Le hicimos la invitación muchas veces, por favor no pueden tomar alcohol, no pueden robarse la luz, no pueden tener el sonido así de alto porque lastima los oídos de la gente”, ha dicho Sandra Cuevas sobre la manifestación que ocurrió ayer.

Prohíben bailongo en Kiosko Morisco y grupos de sonideros se manifiestan.

Y ahora, ¿dónde será el bailongo con banda sonidera?

De acuerdo con la alcaldía de Cuauhtémoc, no existe una prohibición a bailar, ya que los grupos sonideros y colectivos pueden hacerlo en el Deportivo Cuauhtémoc y en la Casa de Cultura que está a unos cuantos metros del Kiosco Morisco. En el primero a ritmo de salsa y latino, en el segundo se ofrecen clases de danzas tradicionales chinas, áreas y folklórica.

