Trabajar en la CDMX o en otras grandes urbes del país no tiene por qué ser aburrido o estresante , menos aún cuando te hospedas en hoteles como Galería Plaza donde el trabajo se vuelve placer.

El trabajo remoto hizo posible mezclar negocios con el placer. Cada vez es más común conocer nómadas digitales que pueden ir de un lugar a otro y logran ser eficientes al tiempo que ganan dinero. Es verdad que no todas o todos podemos tener ese estilo de vida, pero sí de vez en cuando aprovechar las ventajas del teletrabajo para tomar las juntas o escribir los reportes con vista a una alberca, una playa o en un ambiente relajante.

Ya sea que tengas el perfil de una persona que viaja mucho por negocios o que simplemente quieres darte un pequeño break y trabajar desde un lugar que ofrece comodidad y descanso, junto con las sedes de Hotel Galería Plaza te damos cinco consejos para que puedas mezclar el trabajo con el placer de forma eficiente y no morir en el intento de alcanzar la máxima productividad.

1. Busca un sitio con buena conexión a internet

Esta es la regla número uno de cualquier trabajo fuera de casa o de oficina. Hoy en día, la mayoría de los trabajos de oficina requieren una buena conexión a internet, así que si viajas para chambear, asegúrate de que el sitio donde te vas a quedar no te falle con la conexión. Se trata de que puedas tomar las juntas frente a una alberca y una piña colada, no que no puedas moverte 10 cm del módem de la habitación.

El Hotel Galería Plaza Monterrey, ubicado en la nueva zona financiera del corazón de la ciudad, tiene la mejor vista al cerro de la silla. Ofrece espacios vanguardistas como suites con gran tecnología, terraza con fogata y alberca al aire libre, además de una cabina spa, área de yoga y gimnasio.

2. Elige un lugar que te dé la comodidad para trabajar

Ok, puede que sí haya buena conexión a internet, pero ¿podrías trabajar en una palapa con arena volando por todos lados?, ¿tener una junta en un restaurante donde hay ruido todo el tiempo?, ¿hacer tus reportes en la barra de un bar? Creemos que la respuesta es “no”. Entonces, ten en cuenta que el hotel que elijas para trabajar tenga que su mesita en la habitación con silla cómoda, que su espacio al aire libre con mesas amplias para la compu, que sus salas para juntas o conferencias presenciales. Todo lo que consideres que no mermará tu calidad en el trabajo.

Galería Plaza Veracruz está en Boca del Río, dentro de un centro comercial para darte acceso a todo lo que necesites sin tener que trasladarte. Para los viajeros de negocios, ofrece un Piso Ejecutivo con acceso directo al Lounge Ejecutivo. Cuenta con un gimnasio totalmente equipado, una alberca techada y su club de playa a tan solo 5min.

3. Prefiere los ambientes tranquilos

Dado que trabajar requiere de concentración, es mejor si el sitio que eliges como paraíso de la productividad es tranquilo. Y no, no se trata de que te la pases dentro de la habitación, sino de elegir un hotel con atmósfera relajada para que haya menos ruido y puedas dar el 100% en tu chamba, al tiempo que puedes encontrar tiempo para descansar.

Galería Plaza San Jerónimo es un oasis al sur de la Ciudad de México por sus espectaculares áreas verdes y un roof garden con una vista 360°, a pocos minutos de importantes oficinas corporativas, centros comerciales y restaurantes. Es un hotel moderno y funcional que ofrece centro de negocios, gimnasio, área de yoga, alberca , jacuzzis, un piso ejecutivo y mucho más.

4. Escoge el oasis dentro de la urbe

Es verdad que cuando las personas citadinas salimos de vacaciones, lo que menos queremos es irnos a encerrar a un lugar donde hay, pues, más ciudad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si estamos en un viaje de negocios en una ciudad, es vital estar cerca de centros comerciales, restaurantes, vías principales y esas cosas que nos aseguran no perder tiempo si necesitamos organizar alguna reunión especial, hacer alguna compra y estar en un fácil acceso del aeropuerto.

Ubicado en el corazón de CDMX, cerca de las principales zonas financieras, culturales y comerciales, se encuentra Galería Plaza Reforma, que ofrece instalaciones y servicios que garantizan una placentera estadía y lo convierten en el lugar ideal para estar cerca de todo . Su espectacular terraza con alberca lo hace el mejor de la zona.

5. Procura tu abundancia y relajación

Ya sea que estés dándote una escapada laboral o en un viaje de negocios, qué mejor que elegir un hotel que tenga todas las comodidades para poder desconectarse del trabajo: gimnasio, spa, alberca, restaurante con comida deliciosa, servicio a la habitación, y todas esas cositas que apenas cierras la computadora puedes disfrutar en un mismo lugar. No pierdes tiempo en ir de un lado a otro, ¡todo está en el mismo sitio! El tiempo es dinero, eso se sabe.

Galería Plaza Irapuato ofrece un nuevo concepto de hotelería en la región para confort y tranquilidad de sus huéspedes.Tiene un estilo oriental contemporáneo para disfrutar de una completa relajación, además de ser el único con ofuro, un baño japonés con temperaturas de hasta 40° que definitivo tienes que probar.

El mejor lugar para juntar el trabajo con el placer

Hoteles Galería Plaza, pertenecientes a Grupo Brisas —una empresa 100% mexicana—, es una opción excelente para hospedarte durante tus viajes de negocios o placer. En todas estas sedes hay espacios pensados para poder cumplir con tus compromisos laborales y tener al alcance todo tipo de amenidades y comodidades para relajarte cuando apagues el switch del trabajo.

Si quieres lo más moderno, recientemente abrió sus puertas Galería Plaza San Jerónimo al sur de la Ciudad de México, y al norte del país Galería Plaza Monterrey, que abrió en marzo de este año. Puedes visitar también los complejos de Galería Plaza Veracruz, Reforma e Irapuato, todos cuentan con servicios de lujo, hermosas vistas, comida deliciosa, excelente conexión a internet, espacios para trabajar en soledad, con la familia o en grupos numerosos de personas.

El lema de Hotel Galería Plaza es #estásdondedebesestar , y viendo todas las opciones que da para combinar el trabajo con el placer, no queda duda de por qué nos dicen esto.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON GRUPO BRISAS