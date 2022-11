¿No te ha pasado que tu mamá, que siempre te dice que le cambies de canal cuando hay futbol, te pregunta cómo va el equipo mexicano? ¿O que tu pareja, a quién no le importa ningún equipo ni competencia, te dice que organicen un almuerzo para ver el torneo de fucho más importante? Pues si lo has vivido con alguien de tu familia o pandilla no es nada raro: es la fiebre por el fut.

Si tú quieres aprovechar esta fiebre futbolera y vivirla al máximo con tu familia, hoy te traemos unas súper recomendaciones para que vivas un fin de semana mega chido, acompañado de tu pareja, familia o amigos conociendo más de otros países y viviendo al máximo tu amor por México.

Primero una parada para comer rico: Alebrije en Mercado Roma

Si eres de la capital seguro que conoces Mercado Roma, el primer mercado gourmet de la CDMX y un spot turbo chido en el que se aglomeran de los mejores antojitos, bebidas, postres y productos orgánicos de la ciudad en un espacio abierto que engloba arquitectura y convivencia. Aquí podrás encontrar una barra exclusiva de platillos gourmet pero también puedes comprar a productores locales que vienen de las chinampas de Xochimilco, además de encontrar opciones de cocinas de todo el mundo.

Ubicado en el 225 de Querétaro, en la colonia Roma, el Mercado Roma es el lugar perfecto para echarte un buen traguito con la familia y que cada quién elija su opción favorita para comer, ya sea un burrito, algo de la cocina japonesa, un pescadito, una paella o hasta una deliciosa hamburguesa. Si le quieres caer para empezar tu fin de semana, la recomendación es Alebrije, un lugar que sirve hamburguesas que son algo más que carne molida entre pancitos.

Alebrije está en el local 40 de Mercado Roma y es una nueva propuesta de hamburguesas y snacks con un toque mexicano. Esta interesante iniciativa se caracteriza por crear el clásico platillo de carne molida, pero que ataca su objetivo por fuera de las clásicas recetas. Para que te hagas una idea, su especialidad es la Kukulcan Sweet Gourmet, que incluye 180 gramos de carne mezclada con arándanos entre un esponjoso y perfecto pan Brioche con lechuga y durazno a la plancha, un medallón de queso de cabra, gajos de manzana crujientes y a la tempura. Todo esto bañado con un aderezo de frutos rojos.

MERCADO ROMA

Dirección: Querétaro 225, colonia Roma, Ciudad de México

Teléfono: 5564-1396

Horario: Planta Baja y Patio: 9 am a 9:30 pm; Restaurante: 1 pm a 2 am. Fines de semana cierra más tarde

Página web: https://mr.mercadoroma.com/

Ya con la pancita llena, ¿qué mejor que ir al Museo Franz Mayer?

Aprovechando la tendencia por saber cosas de los países que compiten en el torneo pambolero más importante, una gran opción es ir a darse un rol por una exposición artística con artistas internacionales. Te recomendamos una visita vespertina al Museo Franz Mayer que presenta “Los Secretos del Color”, una expo que intenta responder a la pregunta de dónde vienen y qué significan los colores en el arte.

Para ahondar en este tema, la curaduría se vale de la propia colección del museo para explorar ese elemento tan intrínseco del arte, pero que raras veces nos ponemos a pensar a fondo. A través de cinco cuartos y ejes conductores, que son Negro y Blanco, Verde, Rojo, Azul y Dorado, se explica qué significa cada tonalidad en el arte occidental mientras te guía por los diferentes objetos de la colección.

En la organización de esta exposición, las autoridades del museo llamaron a especialistas de la UNAM, tanto de Física como de Investigaciones Estéticas, para que dieran explicaciones sobre la óptica y la ciencia detrás de los colores, además del uso simbólico de los mismos. Esta opción para disfrutar el fin de semana está muy chida si quieres aprovechar la fiebre que traemos todos por conocer de temas internacionales, pues la colección cuenta con pinturas de países participantes en el torneo como Países Bajos, España, Francia, Alemania o Inglaterra.

MUSEO FRANZ MAYER

Dirección: Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, Ciudad de México

Horario: Martes a viernes: 10:00 a.m. – 5:00 p.m. Sábado y domingo: 11:00 a.m. – 6:00 p.m.

Página web: https://franzmayer.org.mx/

Un paseo en Chapultepec, la joya de nuestros parques

Nuestra recomendación para terminar este súper fin de semana, en el que aprovecharás el espíritu que te invita a conocer más de todos los países que participan en la justa más importante del mundo, es que le caigas al Bosque de Chapultepec, una joya y pulmón de nuestra capital que tiene además de extraordinarios jardines arte de muchos países participantes del torneo.

Este bosque de 688 hectáreas, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, ha sido apreciado por culturas tan antiguas como los mexicas, quienes fundaron aquí un jardín botánico ordenado por el Tlatoani Moctezuma Ilhuicamina; en él se han encontrado hasta 4 mil objetos prehispánicos. Otros monumentos de la identidad mexicana que se encuentran acá son el Museo de Antropología e Historia, el Castillo o el Lago que llevan el nombre del bosque.

Además de la presencia mexicana, se encuentran también secciones y obras que celebran la amistad que tenemos con otros participantes de la competición como lo son el Jardín Zen que representa a los japoneses que han dado una participación muy decorosa en el torneo, o nuestros carnales de la Concacaf, los canadienses y su Tótem que nos regalaron en 1960.

En el plano vegetal, Chapultepec fue uno de los principales spots de la ciudad que albergó a la famosa Jacaranda que proviene de Brasil y donde se conoce como Yacarandá. Esta especie fue introducida, ahora que hablamos de las influencias internacionales, por un jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto, quien por órdenes del presidente Pascual Órtiz Rubio embelleció camellones y jardines de la capital chilanga.

BOSQUE DE CHAPULTEPEC

Dirección: Cto. Bosques de Chapultepec, Bosque de Chapultepec II Secc, Miguel Hidalgo, 11100 Ciudad de México, CDMX

Horario: 5 am – 8 pm (Depende de cada sección)

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON MERCADO ROMA