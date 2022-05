Network es una súper obra con Daniel Giménez Cacho de protagonista. Ya la vimos y nos dejó perplejos, ¿Necesitas una razón? Te damos doce...

Después de meses de encierro, poder salir a disfrutar una puesta en escena, era algo verdaderamente emocionante. Hace unos días fuimos a ver Network al Teatro Insurgentes, la nueva obra de teatro que está protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Zuria Vega y Arturo Ríos, y mucho más talento actoral.

Nunca imaginamos que la experiencia que nos deparaba nos haría viajar en el tiempo hasta el año 1975 en Nueva York; un escenario quirúrgico y mágico y una producción que excede en talento y calidad. Desde los sets, el montaje y el ritmo; hasta el vestuario y el maquillaje y por supuesto la actuación.

Luego de presentarse en Londres y Nueva York, esta adaptación en español hecha por Enrique Arce Gómez, llegó recientemente a la CDMX y ahora entendemos porque toda la capirucha está hablando de ella.

Acá van 12 cosas que aprendimos viendo Network. Además te dejamos suInstagramy sucartelerapara que te lances cuanto antes a ver esta maravilla. ¡Todavía estará durante todo el mes de junio! No lo dudes…

1. Nada supera la experiencia del teatro en vivo

No importa la cantidad de series y películas que ahora se producen. Ir al teatro es mágico, personal y verdaderamente un placer genuino que no se puede replicar de ninguna forma. Si no has visto una obra de teatro esta es una opción perfecta para entrarle a este maravilloso mundo. No te permitas vivir sin esta experiencia.

2. De los nervios y la vulnerabilidad también se aprende

El teatro es un espejo del proceso de la vida; las personas que están trepadas ahí y la producción que está corriendo el evento, están bien preocupadas porque todo salga a la perfección. Y aunque las actrices y los actores lo hagan de la mejor forma, no quiere decir que por dentro no estén con el nervio a todo lo que da.

3. Muchos medios de comunicación manipulan la información a beneficio de unxs cuantxs

La historia que nos cuenta Network no es una anécdota más del montón. Es una crítica ácida, como la autodefinen, en la que vemos nuestro reflejo en las y los personajes, particularmente en Howard Beale (Daniel Giménez) que, a pesar de sus cargas personales, hace todo por mantenerse vivo y haciendo lo que le gusta

Network gira en torno a esas historias que llenan debates que hoy, en el 2022, llegan a todas las redes y canales de comunicación. Actualmente son muchas las disciplinas de arte y activismo que buscan hacer evidente que no todo lo que se dice es verdad, y no todo lo que es verdad se ha dicho.

4. La trayectoria, el talento se combinan con la creatividad y las nuevas generaciones.

En esta obra hay talento de sobra, desde esos nombres que ya conocemos por otras producciones y actuaciones increíbles; hasta los nuevos talentos que en Network están encontrando mayor exposición. Lo que sí es una realidad, es que ver tanto talento en un escenario, dándolo todo por el espectador, no se compara con nada.

5. Un buen montaje tiene la capacidad de llevarte a otra época

No sólo la ropa; el maquillaje, la escenografía y todos los soportes tecnológicos que usan para hacernos viajar varias décadas al pasado y sentirnos en un espacio fuera de este tiempo durante un par de horas. Fueron detalles que funcionan como una máquina del tiempo; los peinados, el corte de la ropa y el mobiliario… Esta es la verdadera forma de viajar a otras épocas.

6. Cuidar los detalles en una producción tiene resultados enormes

El manejo del escenario es quirúrgico: paneles, muebles, sets de TV, elevadores, restaurantes, bares y departamentos. ¿Todo eso en un escenario? El teatro también tiene esa ventaja, que con la aplicación de recursos muy puntuales, puedes tener varios escenarios en un solo lugar y eso en Network es más que evidente.

7. El teatro y la tecnología no están peleados, es preciso para reinventarse

Como todas las disciplinas, el teatro también evoluciona. En Network, el uso de la tecnología, como las cámaras de la época que usaron para ampliar las actuaciones, el diseño sonoro y la iluminación, fueron herramientas fundamentales para hacernos sentir aún más en inmersión. Lograr mezclar todo con tanta sensibilidad es un ballet de esfuerzos extraordinario.

8. Para hacer buen teatro no hace falta un presupuesto gigante

Aunque es evidente que esta obra sí tiene bastante lana invertida en su producción, una buena historia, con recursos limitados, pero bien seleccionados y acomodados, puede ser el próximo gran éxito en la historia del teatro. Este maravilloso ejercicio en el que la vida y las historias del Ser Humano caben en un escenario y un par de horas. El teatro nunca se va a ir, nomás toca reinventarlo.

9. El escenario no es el único espacio para actuar

Cuando hablamos de reinventar el teatro, también podemos hacerlo a nivel espacio. Network rompe la idea del escenario tradicional y hace una suerte de dos pisos que conviven entre sí, pero a distancia. Es difícil explicarlo, pero se viven dos universos distintos. En algún momento, Howard Beale (Daniel Giménez) también se mete entre el público, un recurso que para los neófitos y ortodoxos del teatro, rompe, sorprende y enciende todos los sentidos.

10. Involucrar a la audiencia nos llenó de energía

En algún momento de la obra nos involucraron para decir —tal vez gritar— una frase emblemática de Network. No diremos más para no darte adelantos innecesarios. Insistimos, NO TE LA PUEDES PERDER.

11. No sólo las y los artistas viven del teatro

Hay, además de una veintena de actrices y actores, decenas de personas que están detrás de esto. Entre las tramoyas y los servicios del teatro, el personal siempre dispuesto a apoyarte y el resto de la producción de la obra, hay muchísimas familias que dependen de una función. Estaría chido contar con estímulos económicos de otros lados para hacer más accesibles estas producciones y que más personas puedan disfrutar y vivir de estas experiencias.

12. Si ya estás hasta la madre, no lo tienes que tolerar

Sí. Llega un momento en el que llenando el vaso, nos llega esa gota caótica —y al mismo tiempo liberadora— que saca nuestro lado más visceral, emocional y honesto. Siempre es bueno ser frontal, decir lo que nos incomoda y proponer alternativas para que todo vaya mejor. No hay que olvidar quienes somos, ni dejar que nuestra personalidad cambie por lo que nos digan otras personas. Network tiene ese mensaje como vehículo de la historia. ¿Yo creo que a estas alturas ya se te antojó, cierto?

Sobre Network

“Corre el año de 1975 en la Ciudad de Nueva York, y tras 25 años trabajando en una cadena de TV, el veterano presentador Howard Beale es despedido de su puesto por el bajo nivel de audiencia. Beale, viudo y alcohólico, queda trastocado y decide anunciar durante una emisión que se suicidará en su último programa ante las cámaras”.

Esta puesta en escena, basada en la galardonada película de 1976 de Paddy Chayefsky ganadora de 4 Óscares, llega a México tras su exitosa temporada en el National Theatre de Londres y en el Belasco Theater de Broadway, dirigida por Francisco Franco Alba, marcando con esa audaz visión el ácido análisis sobre el poder de la televisión, los medios, los gobiernos y las grandes corporaciones que expone Network.

Network se presenta los días viernes a las 20:00hrs, sábados 17:00hrs y 20:00hrs y domingos a las 17:30hrs., en el Teatro de los Insurgentes, ubicado en Av. de los Insurgentes Sur 1587, San José Insurgentes, Benito Juárez.

