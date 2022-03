Últimamente a más personas les interesa la fotografía y esto ha incrementado con la ola vintage, en la que se ha rescatado el uso de cámaras análogas, instantáneas, o de rollo para para no tener cientos de fotos en tu carrete, sino solo unas cuántas especiales y la emoción de revelarlas. Pero, ¿qué pasa cuando unimos esa pasión o curiosidad con el gusto por el cine? Entonces se crea algo maravilloso que se llama cinefotografía.

La cinefotografía es la encargada de la visión artística o estética de las tomas, con ella se le da creatividad y un sentido narrativo y metafórico en conjunto a la dirección y guión. Y si estás interesada o interesado en dedicarte a entrarle a esa magia del cine y foto, aquí te contamos todo lo que nos explica el experto en la materia, Miguel Tafich.

Miguel Tafich es un cinefotógrafo muy bien preparado, originario de Monterrey, empezó su camino artístico desde morrito siendo entusiasta de videos caseros y foto fija. Entre sus estudios destaca la carrera que cursó de ciencias de la información y comunicación en la Universidad de Monterrey, cursó también en New York Film Academy, donde presentó para su tesis un documental que filmó en Caracas, Venezuela. Además, continuó sus estudios con talleres en Global Cinematography Institute, y en la Sociedad Americana de Cinefotografos (ASC),y cuenta con una maestría en producción de cine con enfoque en cinefotografía por Chapman University, en California.

Comenzó su carrera profesional en Gorila Films y Nation, ha realizado varios cortometrajes, entre los que destaca: Tóxico, de Fabián Archondo, que por cierto, tuvo muy buena respuesta en festivales de cine; Campo Santo, de Christopher Sánchez; Disney Girls, de Liang-Chun Lin. También ha colaborado en proyectos comerciales para agencias como Brands & People, Sentido Común, Kids x Kids. Actualmente realiza largometrajes en Estados Unidos y México.

¿Qué estudios y/o diplomados debes tener para estar instruido?

Los estudios y diplomados son un método donde aprendes de otros profesionales con más experiencia que la tuya. Los cursos solo es una de las varias maneras, yo creo que lo más importante es rodearte de gente que sepa más que tu y gente que también busque crecer como artistas. Como el dicho de Austin Kleon, “si descubres que eres la persona más talentosa en la habitación, necesitas buscar otra habitación”. También he aprendido bastante siendo asistente de cámara o jefe de iluminación para otros fotógrafos talentosos, la experiencia laboral es muy importante y se complementa bastante bien con cualquier estudió, diplomado o taller que estés realizando.

Los cursos y diplomados de nuevas tecnologías son muy importantes para estar actualizado con las tendencias de la industria. Es una industria donde tu conocimiento técnico es igual de importante que tu visión artística.

¿Dónde son los mejores lugares para conseguir experiencia?

Nada como el ambiente laboral, para conseguir experiencia en producción cinematográfica. Inclusive aunque no trabajes en el puesto que quisieras, es importante estar en el presente y observar a otra gente talentosa realizar su trabajo. La mayoría entra a la industria en busca de ser directores, productores, director de arte, cinefotógrafo. Lo importante es que puedas aportar a la visión de un proyecto. Tu éxito profesional no debe depender de que si te lograste conseguir un proyecto. Aunque que el éxito o fracaso de un proyecto si puede depender de ti. Al principio vas a cometer muchos errores, algunas veces tus compañeros. Por esto mismo es una gran ventaja colaborar con gente que puedas compartir una trayectoria y aprendizaje.

Cuando trabajas para otros a veces sucede que no te gusta el trabajo que otros creativos están realizando, puede que comienzas a cuestionar porque esa persona esta realizando el trabajo y tu no. Es un cuestionamiento normal y humano cuando vas empezando pero no significa que tienes razón. Lo importante es tener humildad, no juzgar o criticar, pero sobre todo, que vayas descubriendo tu propia voz como artista.

Lo bueno de este medio es que es un trabajo creativo y artístico. La mejor fuente de inspiración es ver el trabajo realizado por otros. Es sumamente importante ver cine si buscas crear cine. Hay mucha gente que entra a la industria porque les gusta la idea de estar trabajando en la industria. Cuando el ambiente laboral no es como esperan, muchos abandonan. Lo peor es caer en el círculo vicioso de querer hacer cine sin verlo. Así como hay actores que solo buscan la fama, es igual de fácil notar cuando alguien trabaja para alcanzar cierto “estatus”. Si te gusta el cine, te gusta aunque no lo estés realizando.

¿A qué se van a enfrentar quienes se dediquen a esto?

La dirección fotográfica se puede ejercer en múltiples tipos de proyectos, medios, o formatos. Puedes descubrir que solo te gustaría trabajar en largometrajes de ficción o puede que guste un mas el formato corto. Hay quienes son contentos si se la pasan filmando videoclips musicales. Estar en el set o detrás de la cámara es algo muy gratificante pero no lo es todo. La etapa de planeación es donde se desarrolla la mayoría del proyecto. En largometrajes es de esperarse tener muchas juntas con tus colaboradores creativas y el staff técnico. Hay muchas responsabilidades pero lo importante es que tus decisiones creativas apoyen a la idea principal del proyecto.

La manera que te involucras en la construcción visual depende mucho de la relación que tengas con tus colaboradores creativos, esto hace de la comunicación y confianza sumamente importante. Tu responsabilidad varía dependiendo del proyecto y es importante recordar que es un medio de artistas, donde la visión de cada uno es distinta.

Como cualquier trabajo creativo freelance, tiene sus altas y bajas en oferta de trabajo. Por lo general si estás realizando un proyecto, significa que fuiste “rechazado” en alguna otra oportunidad o tuviste que dejar ir una. Hay veces que se te juntan los proyectos y tienes que decir no, hay veces que el “no” lo recibes tú. Lo importante es estar agradecido y hacer lo mejor lo que tienes.

¿Cómo le haces para conseguir proyectos?

Ser proactivo es la mejor manera. Hay muchas maneras de conseguir proyectos, hoy en día los medios sociales lo hacen mucho mas fácil para que otra gente vea tu trabajo. Pero también surge la pregunta, como realizo trabajo si no tengo que mostrar? Esa es la gran ventaja de tomar cursos o estudiar una carrera ligada a los medios visuales. La mayoría de la gente con la que he trabajado o con las que trabajo hoy en día es gente que conocí durante mis estudios. Es sumamente importante crear relación y mantener contacto con colegas que tienen objetivos similares a los tuyos. No vas a llegar a ningún lado solo, nada mejor que compartir logros y crecer junto a otros.

Algo que sucede mucho también en esta industria es que empiezan a categorizar tu trabajo. Muchos profesionales les gusta definirnos bajo un cierto “estilo”. Como cine fotógrafo mi trabajo es junto con el director construir un lenguaje visual para cierto proyecto. Hay veces que haces muy buen trabajo en un proyecto y la gente te empieza a buscar exactamente para lograr algo similar que tuviste en un proyecto anterior. Eso puede ser bueno o malo, dependiendo si ese es el tipo de proyectos que te quieres involucrar. A mi no me gusta cerrarme a un solo género o manera de construir ideas visuales, pero hay otros que prefieren un género en especifico.

A mis primeras colaboraciones que me buscaron como director de fotografía fue justo después de mostrar mi trabajo que realice en un corto documental. Empecé con documental, de ahí empecé con cine narrativo (estudiantil). A mi me tocó varias etapas. Al principio es muy difícil realizar el tipo de proyectos que gustas, ya que las oportunidades que tienes son pocas, pero muy importantes, ya que de estas primeros trabajos vas descubriendo que es lo que te gusta hacer y con quienes te gusta colaborar.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN MIGUEL TAFICH.