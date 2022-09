Yalitza Aparicio regresa a la pantalla grande con Presencias, la nueva película del director de cine Luis Mandoki. Esta cinta cuenta la historia de Víctor Constantino quien después de sobrevivir a una terrible tragedia, debe regresar a la cabaña de su infancia en busca de respuestas. Pero se da cuenta de que, para encontrarlas, tendrá que enfrentar a la peor de sus pesadillas. Yalitza interpreta a una mujer que ayuda a Víctor a no volverse loco en el pueblo que habitan.

Platicamos con Yalitza Aparicio, Luis Mandoki y Alberto Amann y nos contaron lo bueno, lo malo y lo complicado que fue el rodaje de este filme.

En entrevista con Chilango, Yalitza Aparicio se dijo muy feliz de volver a la pantalla grande luego de su triunfo en Roma de Alfonso Cuarón.

Ésta es la primera película de Luis Mandoki en género de terror y por ello le preguntamos qué había sido lo más complicado, lo malo y lo bueno de incursionar en el género.

“Lo bueno es que es un viaje que como director tienes que vivir. Lo complicado es que el terror es difícil, estudié mucho terror, vi películas en donde veía que el director quería asustar y no asustaba, para aprender cómo hacerlo, estudié mucho eso. Y malo, no hay. O sea nos enfrentamos a muchos obstáculos, fue parte de las presencias que había, pero nada nos detuvo y finalmente ha sido un largo viaje creativo que me ha dejado con muchas ganas de volver a filmar”.