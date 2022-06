Luego del estreno de la serie Obi-Wan Kenobi hay más del vasto universo Star Wars por llegar tanto a la pantalla grande como a la chica.

La galaxia muy, muy lejana aún guarda muchas historias por contar, como lo demuestra la lista de estrenos de series y películas del universo Star Wars. Entre producciones live action y animadas, lxs fans tendrán bastante material para ver y nerdear a gusto.

Series del Universo Star Wars por estrenarse

Andor

Fecha de estreno: 31 de agosto, vía streaming, con los primeros dos episodios; luego será uno cada semana

Diego Luna regresa al universo Star Wars para seguir interpretando al rebelde Cassian Andor. A este personaje lo conocimos en la película Rogue One, pero ahora salta a la pantalla chica con sus propias aventuras que se sitúan cinco años antes de que lo conociéramos. Así que, en medio de la creciente rebelión contra el Imperio, estará este chico intentando descubrir las diferencias que puede hacer en su mundo. Entre peligros, engaños y una época peligrosa, avanzará en su camino a convertirse en un héroe rebelde. Por cierto, tendrá segunda temporada.

Tales of the Jedi

Fecha de estreno: Otoño 2022

Serán seis cortos animados, cada uno contando la historia de un Jedi diferente de la trilogía de precuelas. Veremos alConde Dooku, Yaddle (una versión femenina de Yoda), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Ahsoka, entre otrxs. También se ha reportado que la animación será tipo The Clone Wars y The Bad Batch. Habrá que seguir pendientes para más detalles.

Star Wars: The Bad Batch 2

Fecha de estreno: 2022

La segunda temporada de esta serie animada traerá una nueva misión para la Clone Force 99. Ya se sabe que estos clones de élite y experimentales tienen 100 por ciento de efectividad, así como aventuras llenas de acción y drama. ¿Listx para ver más de Echo, Hunter, Wrecker, Omega y Tech?

The Mandalorian 3

Fecha de estreno: febrero de 2023

Por si extrañan a Grogu (¡Baby Yoda!), este personaje y el mandaloriano Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal), volverán con la tercera temporada. Próximamente se lanzará el teaser trailer estrenado en el evento Star Wars Celebration, y en el que se vio a Mando lidiando con las consecuencias tras haberse quitado el casco mandaloriano. Además de Bo-Katan Kryze, interpretada por Katee Sackhoff, quien será antagonista. ¿Otro detalle que se sabe? Bryce Dallas Howard dirigirá un episodio.

Otras series que se estrenarán en 2023

Star Wars: Skeleton Crew : protagonizada por Jude Law , sucederá en la era de la Nueva República. Seguirá a cuatro niños perdido en la galaxia muy, muy lejanda intentando volver a casa. No será una serie infantil.

: protagonizada por , sucederá en la era de la Nueva República. Seguirá a cuatro niños perdido en la galaxia muy, muy lejanda intentando volver a casa. No será una serie infantil. Ahsoka : Spin-off de The Mandalorian con Rosario Dawson repitiendo su papel de Ahsoka Tano. La acompañarán Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader, y Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren.

: Spin-off de con repitiendo su papel de Ahsoka Tano. La acompañarán como Anakin Skywalker/Darth Vader, y como Sabine Wren. Visions: Habrá más aventuras animadas en el Volumen 3, y llegarán en la primavera del 2023

Sin fecha aún está la serie Lando, sobre el estafador con buen corazón Lando Calrissian. Y en el mismo caso: Rangers of the New Republic (sobre pilotos, situada en la era de The Mandalorian), y The Acolyte (que sucederá 100 años antes de las precuelas originales de Star Wars).

Cortesía

También habrá estrenos de Star Wars en cine

Película sin título de Star Wars

Fecha de estreno: 2023

Durante el evento Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy, productora de Star Wars, confirmó que se viene nueva película. La va a dirigir Taika Waititi, y los detalles están muy bien guardados de momento.

Por su fuera poco, antes de que acabe 2022 habrá una serie-documental de seis episodios titulada Light & Magic, con los secretos de la división de efectos especiales, animación y producción virtual de Lucasfilm. Y el especial LEGO Star Wars: Vacaciones de verano, que se estrenará el 5 de agosto. Ambos llegarán vía streaming.

¿Emocionadx por todo lo que se viene en el Universo Star Wars? ¿Listx para regresar a la galaxia muy, muy lejana?