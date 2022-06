¿Piensas echarte un maratón con The Umbrella Academy temporada 3? Esto debes saber para que estés bien preparadx antes de darle play.

La serie The Umbrella Academy regresa con su temporada 3, y siendo una de las favoritas desde su estreno en 2019 las ansias por darle play son muchas. Además de que la espera por ver más de sus personajes, creados por Gerard Way (de la banda My Chemical Romance) y Gabriel Bá, ha sido de dos años. Pero por fin llegó el momento, y esto debes saber para darle play bien informadx.

Así es como regresa The Umbrella Academy con su temporada 3

1. ¿En qué nos quedamos?

La temporada 2 nos dejó en shock cuando los hermanos superhéroes regresaron de los 60 a la actualidad, pero a otra línea del tiempo. Algo salió mal, pues se toparon con la Sparrow Academy y otra familia viviendo en su casa. ¿Cómo fue posible eso? ¿Quiénes son sus nuevos ocupantes? Y, ¿ahora qué más les pasará? Sin duda, nos dejaron con muchas incógnitas.

2. ¿Qué veremos en la tercera temporada de The Umbrella Academy?

Ahora que The Umbrella Academy estrene su temporada 3, veremos a los hermanos Hargreeves lidiar entre ellos, tratar de dar con qué pasó y arreglarlo. Y es que en esta línea del tiempo en la que les reencontramos su padre adoptivo está vivo y su hermano Ben ya no es un fantasma sino el Número Dos de los Sparrow.

Además, lucharán con un fenómeno llamado Kugleblitz, algo que destruye cosas en el universo al absorberlo en un agujero negro. Eso suena a que podría venirse una verdadera catástrofe.

3. ¿Quiénes regresan a la serie?

La familia Hargreeves ha logrado ganarse el cariño del público a pesar de ser disfuncional y peculiar, así que te dará gusto saber que todxs sus miembros regresan. Ellxs son:

Tom Hopper como Luther Hargreeves/Spacbeboy/Umbrella Number One

como Luther Hargreeves/Spacbeboy/Umbrella Number One David Castañeda como Diego Hargreeves/The Kraken/Umbrella Number Two

como Diego Hargreeves/The Kraken/Umbrella Number Two Emmy Raver-Lampman como Allison Hargreeves/The Rumor/ Umbrella Number Three

como Allison Hargreeves/The Rumor/ Umbrella Number Three Robert Sheehan como Klaus Hargreeves/The Séance/Umbrella Number Four

como Klaus Hargreeves/The Séance/Umbrella Number Four Aidan Gallagher como Five Hargreeves/The Boy/Umbrella Number Five

como Five Hargreeves/The Boy/Umbrella Number Five Justin H. Min como Ben Hargreeves/The Horror/Umbrella Number Six/Sparrow Number Two, que ahora tendrá un papel más de antagonista.

como Ben Hargreeves/The Horror/Umbrella Number Six/Sparrow Number Two, que ahora tendrá un papel más de antagonista. Elliot Page como Viktor Hargreeves/The White Violin/Umbrella Number Seven

como Viktor Hargreeves/The White Violin/Umbrella Number Seven Colm Feore como Sir Reginald Hargreeves/The Monocle, el padre adoptivo de los miembros de la Umbrella Academy y de la Sparrow Academy.

como Sir Reginald Hargreeves/The Monocle, el padre adoptivo de los miembros de la Umbrella Academy y de la Sparrow Academy. Ritu Arya como Lila Pitts, pareja sentimental de Diego, con poderes para reflejar los de quien quiera.

como Lila Pitts, pareja sentimental de Diego, con poderes para reflejar los de quien quiera. Adam Goley volverá a hacer la voz del mono Pogo.

4. ¿Quiénes son los nuevos enemigos?

Por parte de la Sparrow Academy, o sea la nueva familia de hermanxs que vive en la mansión de Sir Hargreeves, checa quiénes son y sus poderes:

Justin Cornwell como Marcus Hargreeves/Sparrow Number One. Tiene fuerza sobrehumana como su contraparte, Luther.

como Marcus Hargreeves/Sparrow Number One. Tiene fuerza sobrehumana como su contraparte, Luther. Britne Oldford como Fei Hargreeves/Sparrow Number Three. Es ciega pero muy inteligente, y puede ver por medio de los cuervos asesinos que puede convocar cuando lo desee.

como Fei Hargreeves/Sparrow Number Three. Es ciega pero muy inteligente, y puede ver por medio de los cuervos asesinos que puede convocar cuando lo desee. Jake Epstein como Alphonso Hargreeves/Sparrow Number Four. Tiene durabilidad sobrehumana, y cualquier herida que sufre se la inflinge a su atacante.

como Alphonso Hargreeves/Sparrow Number Four. Tiene durabilidad sobrehumana, y cualquier herida que sufre se la inflinge a su atacante. Genesis Rodríguez como Sloane Hargreeves/Sparrow Number Five. Es capaz de manipular la gravedad y flotar, y puede hacer lo mismo para otros.

como Sloane Hargreeves/Sparrow Number Five. Es capaz de manipular la gravedad y flotar, y puede hacer lo mismo para otros. Cazzie David como Jayme Hargreeves/Sparrow Number Six. Al escupir su veneno, provoca que sus enemigos tengan alucinaciones raras.

como Jayme Hargreeves/Sparrow Number Six. Al escupir su veneno, provoca que sus enemigos tengan alucinaciones raras. Christopher, un misterioso cubo que habla un lenguaje extraño que su familia entienden. Es capaz de inducir miedo y tiene otras habilidades impresionantes.

5. Vanya ya es Viktor Hargreeves

En las primeras dos temporadas vimos a Elliot Page como Vanya Hargreeves, la hermana Número Siete. Al principio pensaban que no tenía poderes, pero ya se comprobó que sí, tan fuertes que causó un apocalipsis.

Pues en la temporada 3 de The Umbrella Academy veremos un cambio importante: Este personaje reflejará de alguna manera la vida personal de quien le interpreta. Y es que en diciembre del 2020, Elliot Page salió del clóset como hombre trans. Así que su personaje ahora será Viktor, atentxs a cómo le presentan en los nuevos capítulos.

6. ¿Cuántos capítulos son de The Umbrella Academy 3?

Prepárate para un nuevo maratón con esta serie, porque la temporada 3 traerá 10 episodios. Los títulos son los siguientes, y pueden dar pistas de lo que se viene: Meet the family, The world’s biggest ball of twine, Pocket full of lightning, Kugelbtlitz, Kindest cut, Marigold, Auf wiedersehen, Wedding at the end of the world, Six bells, y Oblivion.

La tercera temporada de The Umbrella Academy se estrena en Netflix este 22 de junio, a partir de la 2:00 a.m. de México. ¿Le vas a dar play, chilangue? ¿Qué team crees que serás: Umbrella o Sparrow?