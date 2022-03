¡De Papantla para el mundo! ¿Recuerdas ese icónico sketch de Backdoor que rompió el internet en 2019? Sí, aquel que nos presentó a la oficial Ramírez y a un peculiar teniente que inhala “harina” de un paquete sospechoso. Pues bien, después de su éxito viral, finalmente podremos disfrutar de la serie del Teniente Harina con nuevas y divertidas aventuras.

Platicamos con Memo Villegas y Verónica Bravo, los protagonistas de esta historia, quienes nos compartieron nuevos detalles sobre esta entretenida producción. ¡Checa lo que nos contaron sobre Harina y que se arme ese p**** cumbión bien loco!

Dos años han transcurrido desde que el teniente y la oficial Ramírez hicieron reír a todo México con su historia de Harina. Desde entonces, los memes, los chistes y las referencias a este sketch continúan vigentes en el internet. Retomando su frescura y originalidad, Amazon Prime Video y Comedy Central han lanzado un spin-off inspirado en el video viral.

Tal como nos comparte Memo Villegas, protagonista del sketch de Backdoor y de la nueva serie original, esta entrega televisiva atrapará a sus espectadores desde el primer episodio; con su particular mezcla de risas y aventuras, Harina también tendrá una mirada profunda hacia sus personajes.

En efecto, se trata de una serie de ocho episodios que contará las desventuras del teniente y de su compañera; en esta historia, la peculiar pareja de policías deberá detener a un asesino serial, conocido como “El Cancelador”, quien busca acabar con la vida de influencers y figuras destacadas de las redes sociales.

De nueva cuenta, será Verónica Villegas quien dará vida a la oficial Ramírez, la compañera del teniente en esta nueva aventura policíaca. “Yo creo que se van a topar con una historia muy sorpresiva”, nos cuenta.

Esta serie fue creada por Carlos Reichel y está dirigida por Salvador Espinosa (Club de Cuervos); además, cuenta con la participación de Luis Fernando Peña, Dagoberto Gama, Gerardo Taracena y Ana González Bello.

Tal vez te interese: 7 increíbles series de Argentina que te harán decir: ¡Ché, boludo! 🎬

Como recordarás, el sketch Harina fue nombrado por YouTube el video más visto del año en México durante 2019; hasta ahora, acumula más de 58 millones de vistas y es uno de los más compartidos en redes sociales en América Latina. Fue a partir de su lanzamiento que sus protagonistas vivieron una transformación rotunda de sus vidas.

“Todo fue muy sorpresivo también para nosotros”, señala Memo. “No me esperaba lo que sucedió. He dicho varias veces que la ‘viralidad’ no estaba como concepto en mi cerebro, puesto que soy un actor que viene del teatro y nunca he sido asiduo a redes sociales ni YouTube. Pero de pronto la viralidad me alcanzó sin planearlo y es muy bonito que sea a partir de mi trabajo como actor”.