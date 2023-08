La telenovela de Wendy Guevara y Nicola Porcella ya es un hecho. Juan Osorio será el productor. Te contamos todo lo que sabemos.

Wencola continúa. Sí, la telenovela de Wendy Guevara con Nicola Porcella es un hecho. Aquí todo lo que sabemos sobre Amor sin receta.

Después de ganar la Casa de Los Famosos, Wendy Guevara no solo tendrá un reality por Vix sino también una telenovela con Nicola Porcella, tal como lo confirmó el productor Juan Osorio durante una transmisión en su cuenta de TikTok: “Se va a llamar Amor sin receta“, dijo en vivo desde Disney.

¿Cuál es la controversia detrás de la telenovela de Wendy Guevara?

Después de que Wendy Guevara condicionó a Emilio Osorio, hijo del famoso productor de Televisa, con no nominarlo en la Casa de los Famosos a cambio de que Juan Osorio la considerara para una telenovela, el productor no dudó en trabajar en un guión para la influencer y, claro, aprovechar el éxito popular de Wencola, la mediática historia de amor con Nicola Porcella.

Dicho esto, en una conferencia de prensa, se le preguntó a la ganadora de la Casa de los Famosos, sobre dicha propuesta a lo que ella contestó: “Necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas”.

Sin embargo, Juan Osorio no ha quitado el dedo de ese renglón y, después de una junta con la influencer, dejó en claro la victoria de su cometido: “Para que sepan que yo siempre hago caso al público, ustedes son los primeros en enterarse. Nicola y Wendy van a estar en mi telenovela”.

¿Cuándo se estrenará la nueva telenovela de Juan Osorio?

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha del estreno de la telenovela de Wendy Guevara con Nicola Porcella. Se sabe que la influencer decidió descansar de la vorágine de las cámaras y medios por un tiempo en su natal León, Guanajuato. Sin embargo, en las próximas semanas regresará para platicar sobre su nuevo reality y por qué no, de la tan ansiada telenovela con Juan Osorio.

