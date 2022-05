Para celebrar el Star Wars Day este 4 de mayo... te dejamos 10 increíbles datos curiosos de la saga más amada de todos los tiempos.

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, donde Star Wars es sin duda, una de las sagas de Ciencia Ficción más importantes en la Cultura Pop, revolucionó al género. Sobre todo comercialmente hablando desde hace décadas, el culto a la historia creada por George Lucas es tanto, que se ha buscado que las nuevas generaciones experimenten el camino de La Fuerza en las salas de cine con nuevas historias que, aunque no convencieron del todo a lxs warsies, han hecho que el mito de estaSpace Opera, crezca y siga vigente.

Tanto, que cada 4 de mayo, se celebra el Star Wars Day,día en el que es común demostrar el gusto por esta saga que no solo se ha limitado a filmes, sino a series, cómics, videojuegos, figuras de acción, ropa, disfraces y mucho más.

Equis, te invitamos a tomar tu lightsaber y a abordar el Millenium Falcon para leer acercade 10 curiosidades de Star Wars. Algunas que han trascendido desde la pantalla grande a la vida común, así como el significado y origen del May The 4th.

A todo esto, ¿qué tiene que ver el 4 de mayo con el Star Wars Day?

Básicamente, se debe a un juego de palabras de la frase más icónica de la franquicia: May the Force be with you, y a un hecho histórico.

Fue el 4 de mayo de 1979 cuando el diario británico, elLondon Evening News, publicó una nota en la que integrantes del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a MargaretThatcher, quien recién tomaba el cargo como primera ministra de ese país.

“May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”, señalaba el artículo, que dio pie a la referencia en inglés del famoso diálogo de la cinta: Que La Fuerza te acompañe.

La primera edición formal del Star Wars Day se dio el 4 de mayo de 2011. Esto sucedió cuando elToronto Underground Cinemaorganizó un festival. Y desde entonces, cada año se celebra el May The 4th en toda la galaxia.

10 curiosidades para celebrar el Star Wars Day

Aunque es su creador, George Lucas únicamente ha dirigido tres filmes: Star Wars: Episode IV – A New Hope, Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith.

Según IMDb, la peor película de las 11 que conforman el catálogo cinematográfico de Star Wars (tres trilogías y dos historias relacionadas a este universo), es The Phantom Menace. Mientras que la mejor calificadaes Star Wars: Episode II – The Empire Strikes Back.

“I have a bad feeling about this”, o “tengo un mal presentimiento sobre esto”, es la segunda frase más reconocida e icónica en toda la historia.

Inicialmente, Lucas tenía la idea de que la primera cinta fracasaría, por lo que en vez de asistir al estreno, se fue de vacaciones a Hawai junto con su amigo Steven Spielberg. En ese viaje se les ocurrió el concepto que daría origen a Indiana Jones y los cazadores del arca perdida.

En la última trilogía, la nueva Estrella de la Muerte es conocida como Starkiller. Cabe resaltar que ese sería el apellido de Luke en vez de Skywalker, sin embargo, Lucas lo modificó después.

Antes de que Daisy Ridley fuera escogida para interpretar a Rey, la protagonista de los episodios VII, VIII, IX y nieta del emperadorPalpatine, para el personaje fueron consideradas Jennifer Lawrence, Elizabeth Olsen y Shailene Woodley.

Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywlaker fue sin duda un cierre a la saga lleno defan serviceque voló a muchxs warsies con tanto cameo. Esto tal vez fue necesario luego de la polémica Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, que vio muchos cambios en su montaje y en su guión, luego de que Rian Johnson tomara las riendas después de que J. J. Abrams renunciara al tener diferencias con el estudio por los tiempos de entrega entre filmes. Es la más controvertida de las cintas.

Más datos curiosos…

No solo hay dos tipos de caballeros jedis (el lado oscuro y luminoso). Se trata de los jedis grises, quienes a grandes rasgos, no siguen al pie de la letra las leyes del Consejo Jedi y se mantienen al margen de este. Se dice que algunos ejemplos de este tipo de jedis son Qui-Gon Jinn y el mismísimo Luke Skywalker.

En la realidad, existe una religión conocida como Jedismo, Iglesia Jedio Religión Jedi. Tal cual como se lee, es un movimiento religioso inspirado en las cintasde Star Wars. Su credo se basa en La Fuerza y aunque no está reconocida como una religión en sí, se tiene registro de creyentes en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Si existe el May The 4th, que se interpreta como celebración para los creyentes del lado luminosode La Fuerza. Tal y como la última entrega de la trilogía de precuelas, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith; el 5 de mayo se celebra el Revenge of the 5th. Y este bien puede musicalizarse con la banda de Metal, Galactic Empire, que se dedica a versionar piezas del score de John Williams, en una versión más pesada.

No importa si celebras este Star Wars Day con un cosplay, un maratón o coleccionando figuras de acción: Que La Fuerza te acompañe— se ve el atardecer de Tatooine de fondo…