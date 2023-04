Si te quedas en casa en las vacaciones de Semana Santa, no hay mejor plan que maratonear series y películas. Es por eso que te armamos una lista de recomendaciones que estamos seguros te van a gustar.

Así que tú solo debes ponerte en mood cómodo, preparar las palomitas, el helado y tu lugar favorito de casa para vivir la experiencia completa.

Series para maratonear en Semana Santa

– The Last of Us

Si los últimos meses has vivido bajo una piedra, o simplemente has estado concentrado en otras cosas, es probable que aún no hayas visto The Last of Us.

Esta serie con temática post-apocalíptica, es una adaptación del videojuego del mismo nombre, y desde su estreno en enero pasado, se ha convertido en todo un éxito.

The Last of Us es protagonizada por el actor Pedro Pascal y la joven actriz Bella Ramsey, además cuenta con una temporada de 9 capítulos y la puedes encontrar en HBO Max.

– Mariachis

Esta serie es una gozada para todos los fans de la música vernácula mexicana y en especial del icónico actor Pedro Fernández.

En Mariachis, Pedro da vida a Rosendo Cuevas, un padre que enfrenta un repentino y agresivo principio de Alzhaimer que podría arrebatarle más de 30 años de su vida, incluidos aquellos en los que comenzó son su gran pasión, la música.

Además de Pedro Fernández, Mariachis cuenta con la participación de Consuelo Duval, Regina Orozco, Constanza Andrade, Ricardo Polanco y Vadhir Derbez.

La serie cuenta con 8 episodios y es dirigida por Hammudi Al-Rahmoun Font y Mario Mandujano. Ya está disponible en HBO Max.

– Succesion

Esta saga viene con una buena dosis de drama, así que agárrate del sillón.

Succesion cuenta la historia de una poderosa familia estadounidense, dueña de un conglomerado internacional de medios, en la que sus miembros buscan conseguir a toda costa la dirección del negocio a pesar de que ya existe un plan de sucesión establecido.

Con las actuaciones de Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck y muchos más, esta producción te mantendrá bastante entretenido.

Lo mejor es que tiene 4 temporadas, así que es una gran opción para maratonear en las vacaciones.

La película que vas a querer ver más de una vez

¿Buscas una buena película? Dale una oportunidad a Minions 2, pues es una de esas pelis que puedes ver miles de veces y nunca te aburren.

Si ya conoces a estos personajes amarillos, sabrás que diversión no va faltar. En esta cinta regresarás en el tiempo a la época en la que la vida de Gru y los Minions se cruza, para comenzar su proyecto de villanía.

Échale un ojo al tráiler para que te animes a verla:

Si lo tuyo son los deportes, también hay algo para ti

Ya es temporada de Champions League y los verdaderos fanáticos de esta justa deportiva no se quieren perder ni un solo partido.

La mejor y más sencilla forma de ver los juegos es a través de HBO Max, y es que la plataforma de streaming cuenta con todos los partidos completamente en vivo.

Con estas opciones chidas que ofrece HBO Max estamos seguros de que aunque te quedes en casa estas vacaciones de Semana Santa, la vas a pasar más que bien.

Así que si aún no te suscribes, esta temporada es perfecta para darle un chance y checar el vasto catálogo con el que cuenta.

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON HBOMax