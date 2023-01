Si quieres empezar una nueva serie en 2023, los catálogos de las plataformas de streaming tienen varias opciones en sus estrenos de enero.

Si quieres empezar una nueva serie en 2023, los catálogos de las plataformas de streaming tienen varias opciones en sus estrenos de enero.

Desde secuelas de tus programas favoritos de la adolescencia hasta spin offs sobre personajes de caricaturas legendarias, aquí te contamos sobre las mejores opciones para empezar el año enganchándose con una nueva serie.

Checa también: Estas son las 10 películas más esperadas de 2023

Estrenos de enero en Netflix

La plataforma de streaming con más suscriptores en México apuesta por la nostalgia en 2023. Para los fans de That 70s show, ahora llega a la pantalla su secuela, That 90s Show. Ashton Kutcher, Mila Kunis, Wilmer Valderrama, Topher Grace y Laura Prepon regresan para interpretar a sus personajes 20 años después. Además, al elenco se suma Callie Haverda, quien dará vida a Leila, la hija de Eric y Donna. La serie seguirá a la adolescente en su visita a la casa de sus abuelos, Red y Kitty, donde conocerá a sus nueva pandilla.

Asimismo, entre los eneros de enero en Netflix se encuentra la segunda temporada de Vikingos Valhalla. También llegan a la plataforma grandes series como The Office y Downton Abbey. Esta es la lista completa con las series y sus fechas de estreno.

The Office- 1 de enero

Downton Abbey- 1 de enero

Ginny y Georgia (Temporada 2)- 5 de enero

Vikingos Valhalla (Temporada 2)- 12 de enero

Sky Roko (Temporada 3)- 13 de enero

That 90s Show-19 de enero

Contra las cuerdas- 25 de enero

Record of Ragnarok (Temporada 2)- 26 de enero

La chica de nueve- 27 de enero

Te puede interesar: Tenoch Huerta y los personajes imperdibles de sus películas y series

HBO Max

Otra plataforma de streaming que apuesta por revivir a personajes de series legendarias es HBO Max. En enero la plataforma estrena Velma, producción animada basada en Velma Dinkley, la intelectual detrás de los misterios resueltos de ¡Scooby-Doo, dónde estás! Contrario a lo que pudiera pensarse, no se trata de una serie para niños. HBO indica que Velma será una serie animada para adultos donde se mostrarán los orígenes de Dinkley, quien se verá involucrada en asesinatos espeluznantes.

Además, en enero de 2023 llegarán a la plataforma los siguientes estrenos:

Wahl Street (Temporada 2)- 5 de enero

Velma-12 de enero

The last of us-15 de enero

Arny: Historia de una infamia- 20 de enero

Yolo: Crystal Fantasy (Temporada 2)- 25 de enero

Echa un ojo a: Películas grabadas en el Tenampa, el set perfecto en la Época de Oro

Amazon Prime Video

Por su parte, Amazon Prime video estrena The Rig, serie de aventura, misterio y suspenso sobre un grupo de trabajadores de una plataforma petrolera que quedan aislados en su intento por regresar a la costa.

Asimismo, la plataforma ofrece nuevas temporadas de producciones exitosas como This is Us, Hunters, De brutas, nada y The Legend of Vox Machina.

The Rig- 6 de enero

This is US (Temporada 6)- 7 de enero

Hunters (Temporada 2)- 13 de enero

De Brutas, Nada (Temporada 3) – 18 de enero

The Legend of Vox Machina (Temporada 2) – 20 de enero

Estrenos de Disney+ en enero de 2023

Animadas, de superhéroes y hasta de anticristos. El catálogo de estrenos de Disney+ en enero de 2023 es uno de los más variados. Destaca Bienvenidos a Chippendales, bioserie de Somen “Steve” Banerjee, padre del striptease masculino.

Por su parte, Extraordinary cuenta la historia de Jen, una joven que vive en un mundo donde todas las personas descubren su poder a los 18 años. Sin embargo, ella a los 25 sigue luchando por hallar el suyo.

Además, una de las apuestas más interesantes es Niña del demonio, serie animada que sigue a una niña de 13 años que es hija de Satanás. Junto a su madre soltera, la chica intenta llevar una vida normal hasta que su padre aparece.

Star Wars: La remesa Mala (Temporada 2)- 4 de enero

Koala Man- 9 de enero

Bienvenidos a Chippendale- 11 de enero

Niña del demonio- 18 de enero

Atlanta (Temporada 4)- 18 de enero

Extraordinary- 25 de enero

Entre El Mundo y yo- 25 de enero

Estrenos de Paramount+ en enero

Si eres fan de Yellowstone, el catálogo de Paramount+ te ofrece 1923, serie que será la precuela de la cinta y tendrá a Harrison Ford y Hellen Mirren como protagonistas.

Además, si andas en busca de un reality show, acá también llega la segunda temporada de La venganza de los ex VIP.

Billy The Kid- 20 de enero

La venganza de los ex VIP (Temporada 2)- 24 de enero

Wolf Pack- 26 de enero

1923- 29 de enero

Vix+

Finalmente, en enero de 2023 Vix+ tiene entre sus estrenos más esperados Travesuras de la niña mala. Se trata de una serie basada en el libro de Mario Vargas Llosa acerca de Ricardo, un joven que, tras años en París, regresa a su natal Perú para reencontrarse con su amor de la adolescencia. Javier Dulzaides y Macarena Achaga encabezan el elenco.

Asimismo, llega a Vix+ la tercera temporada de La mujer del diablo, serie que aborda la historia de amor entre una maestra de pueblo y un líder criminal. La lista de series de estreno en esta plataforma la completa La loca de los perros, un reality show donde la influencer Erika Fernández muestra su labor rescatando a lomitos abandonados, y Volver a caer, donde Kate del Castillo y Maxi Iglesias interpretan una versión moderna de Anna Karenina.

La mujer del diablo- 6 de enero

La loca de los perros- 12 de enero

Volver a caer- 20 de enero

¿Cuál de estos estrenos de enero elegirás para engancharte con una buena serie en 2023?