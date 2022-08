El actor Sergio Mayer quiere seguir su camino en la política y podría subirse a la contienda electoral del 2024.

En medio de un clima político en el que las especulaciones en torno a quién podría ocupar la presidencia de México en 2024 ya están presentes en muchos lados, hay un personaje de la farándula que ya destapó sus intenciones de tomar el control del país y se trata de nada menos que el cantante y actor Sergio Mayer.

Aunque nadie esperaba el anuncio, fue la mañana de este viernes 5 de agosto, que Mayer mostró su deseo de convertirse en presidente de México próximamente o gobernador.

Sergio, ¿presidente o gobernador?

O por lo menos eso fue lo que declaró durante una entrevista, en la que dejó claro que, a pesar de lo que digan sobre él y las dudas que surjan que por ser alguien del medio artístico no puede inmiscuirse en la política, hará todo lo posible para demostrar lo contrario.

“Por supuesto que me visualizo, claro. Y lo decreto y lo pienso, y sigo trabajando para ello. Y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”, explicó el ex Garibaldi.

¡Sergio Mayer nos comparte su deseo de llegar a la presidencia de México! 🎉🙌📺 #VLA #SemifinalQuieroBailar pic.twitter.com/fdZt2uRCO7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 5, 2022

Y subido en este tema, se comparó con Arnold Schwarzenegger, ya que destacó el trabajo que hizo con California, en Estados Unidos, pues la gente confió en él aunque era una estrella de películas de acción y no un político.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California; yo he tratado de demostrar, con hechos, que con todo lo que han querido desacreditarme, decir y demás, siempre he comprobado que la verdad me asiste“, concluyó Mayer sobre sus planes de llegar a la presidencia del país y ser el relevo de Andrés Manuel López Obrador.

Sergio Mayer y su experiencia en la política

Recordemos que el actor ya tiene experiencia en los terrenos de la política, pues fue diputado federal del distrito 6 de la Ciudad de México de 2018 a 2021.

Aunque lo más importante para cumplir su sueño será obtener el apoyo de todo México. ¿Crees que consiga ser presidente del país?