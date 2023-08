Las Flores Pérdidas de Alice Hart, serie basada en un best seller, te robará el corazón; Sebastián Zurita es el villano y nos cuenta de su papel

Si andas buscando qué ver este fin de semana, y tu género es el drama, acá tenemos la respuesta, una historia conmovedora hasta los huesos: Las Flores Pérdidas de Alice Hart, consta de siete episodios, tres de los cuales estarán disponibles a partir de este viernes, seguidos de un estreno semanal hasta el final de temporada el 1 de septiembre. Y podrás verla en Prime Video.

¿De qué trata Las Flores Pérdidas de Alice Hart?

Está basada en la novela del mismo nombre escrita por Holly Ringland, Las Flores Pérdidas de Alice Hart nos cuenta la historia de Alice (Alyla Browne), una niña de 9 años quien tras sufrir la trágica pérdida de sus padres en un incendio, es acogida por su abuela June (Sigourney Weaver) en la encantadora granja Thornfield, especializada en flores, mismas que ayudan a los personas a expresar lo que con palabras no pueden. Sin embargo, descubrirá que la granja guarda secretos y misterios que rodean la historia de su familia. A medida que Alice (Alycia Debnam-Carey en su versión adulta) crece y supera su pasado, se encontrará en su camino un inesperado adversario, el hombre a quien ama, Dylan, personaje interpretado por el chilango Sebastián Zurita, con quien tuvimos una plática sobre su participación en esta producción.

El actor nos compartió su experiencia de cómo después de siete años de picar piedra en Los Ángeles y esforzándose en su carrera, consiguió entrar al casting para la serie. Fue a través de tapes y call backs por Zoom como obtuvo el papel para un personaje clave en la historia. La noticia lo sorprendió mientras estaba de vacaciones con su papá y hasta ahora, comenta que le cuesta creer que esté trabajando con actores de la talla de Sigourney Weaver y los productores de 9 Perfect Strangers, pero sabe que también es fruto de su empeño y trabajo desde pequeño, asimismo, es una gran motivación para seguir haciendo lo que hace, sobre todo en un carrera como la actuación en la que cuesta mucho crecer.

Sigourney Weaver está en ‘Las Flores Pérdidas de Alice Hart’, una historia que te robará el corazón para este finde. Cortesía Amazon Prime

Pausa sin spoiler: ¿qué pasa con el personaje de Sebastián Zurita en la serie?

Es el hombre de quien se enamora Alice, simula ser encantador, amoroso y protector, pero con el paso del tiempo se vuelve violento, controlador y manipulador con ella.

Listo, podemos continuar en paz:

Chilango: Tu personaje está rudísimo. Cuéntale al público de qué va tu personaje y si lo vamos a amar o lo vamos a odiar.

Sebastián Zurita: Pues si hice mi trabajo bien, espero que lo amen y lo odien al mismo tiempo. Creo que es un personaje misterioso, intrigante, que realmente nunca terminas de descubrir. Creo que esa es un poco su esencia. Es un personaje que es un ranger en medio de estos parques que hay en Australia, en el medio del desierto, donde llega una población muy internacional y que, como dice en la historia, la gente que llega ahí es porque están huyendo o se están escondiendo de algo.

Chilango: ¿Cómo construiste este personaje? Porque pareciera de repente tiene estas dos personalidades, como lo bueno “créeme y te amo”, pero también “te estoy violentando”

Sebastián Zurita: son muchas etapas y muchos layers que uno va formando, porque para que estas personas funcionen de la manera en la que funcionan es porque ha habido una estrategia detrás, una manipulación detrás y una manera de enseñar una vulnerabilidad y unos colores distintos a lo que la gente se imaginaría. Yo leí muchísimos libros, libros complicados de leer en el sentido de que son dolorosos. Leí un libro que se llama See what you made me do, que se lo recomiendo a todo el mundo, son casos verídicos de violencia doméstica y por qué la gente no habla de ello o por qué las víctimas no acusan a sus agresores. Es un tema muy difícil.

Sebastián Zurita y Alycia Debnam-Carey. Cortesía Amazon Prime

Chilango: ¿Qué le dirías a las mujeres que están viviendo violencia como Alice?

Sebastián Zurita: Es muy complejo, pero lo primero sería que no hay que tener miedo de hablar de eso. Son temas complicados no solo en México, es una cultura que existe en el mundo y nos falta aceptarla. Hacer esta serie me ayudó a ver realidades, a entender que para poder ayudar es necesario ayudarte a ti mismo. Y es un viaje que no debes tomar solo, hay que buscar ayuda.

Chilango: Sin embargo, es una situación que se vive en México todos los días, sobre todo con una cultura tan machista, desde nuestro cine se replica la violencia en películas del pasado y ahora.

Sigourney Weaver y Alycia Debnam-Carey en ‘Las flores perdidas de Alice Hart’. Cortesía Amazon Prime

Sebastián Zurita: Esa es una de las cuestiones por las que fue difícil mi casting. Porque Holey, la escritora, vivió esta experiencia. Ella tuvo a su Dylan. Su miedo más grande es que le echaran la culpa a la cultura latina. Y decía: “nosotros venimos de Australia, donde hay unos índices de violencia doméstica altísimos, pero la gente no sabe de ello”. La idea fue crear a un personaje que en cualquier parte del mundo se pudiera identificar.

Chilango: Sebastián, ya para terminar, por favor, invita a la gente de Chilango a que no se pierda esta historia y danos una razón poderosa para verla.

Sebastián Zurita: A toda la gente de Chilango no se pueden perder Las Flores Pérdidas de Alice Hart, porque es una de las historias más conmovedoras, mágicas y diferentes que van a ver en la pantalla últimamente.

